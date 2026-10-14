Công nghệ Privacy Display v2 trên Galaxy S27 Ultra: Giải pháp chống nhìn trộm thế hệ mới

Công nghệ màn hình bảo mật Privacy Display v2 đang được Samsung phát triển nhằm tích hợp trên các dòng máy cao cấp sắp tới, nổi bật là Galaxy S27 Ultra và phiên bản mới mang tên Galaxy S27 Pro. Đột phá kỹ thuật này hướng đến việc xử lý triệt để các rào cản về khả năng hiển thị từng tồn tại ở thế hệ tiền nhiệm, mang lại giải pháp bảo mật dữ liệu cá nhân trực tiếp trên tấm nền mà không làm suy giảm trải nghiệm thị giác.

Cơ chế hoạt động của Privacy Display v2 trên nền tảng Flex Magic Pixel

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Sawyergalox, công nghệ Privacy Display v2 được thiết kế dựa trên nền tảng Flex Magic Pixel do bộ phận Samsung Display nghiên cứu. Về bản chất kỹ thuật, công nghệ này cho phép điều khiển và thu hẹp góc tán xạ ánh sáng của các điểm ảnh trên màn hình.

Khi tính năng được kích hoạt, các tia sáng phát ra từ màn hình chỉ truyền thẳng về phía trước. Người dùng quan sát trực diện vẫn nhìn thấy toàn bộ nội dung một cách bình thường, trong khi những người quan sát từ các góc nghiêng xung quanh chỉ thấy bề mặt mờ đen hoặc không thể nhận diện được hình ảnh hiển thị.

Galaxy S27 Ultra sẽ dùng màn hình bảo mật phiên bản mới

Bên cạnh việc áp dụng cho toàn bộ không gian hiển thị, hệ thống còn hỗ trợ cấu hình linh hoạt. Người dùng có thể thiết lập kích hoạt chế độ bảo mật riêng biệt cho từng khu vực cụ thể, chẳng hạn như vùng thanh thông báo hoặc các ứng dụng lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.

Khắc phục triệt để điểm yếu của thế hệ màn hình bảo mật đầu tiên

Ở thế hệ Privacy Display đầu tiên, trở ngại lớn nhất khiến người dùng chưa mặn mà là sự suy giảm về độ sắc nét. Ngay cả khi nhìn thẳng ở góc nhìn tối ưu, hình ảnh hiển thị vẫn có xu hướng bị mềm, giảm độ phân giải thực tế và tạo cảm giác mờ ảo khó chịu nếu sử dụng lâu dài.

Phiên bản Privacy Display v2 dự kiến giải quyết đồng thời ba vấn đề kỹ thuật quan trọng:

Tối ưu góc nhìn bảo vệ: Kiểm soát chặt chẽ phạm vi nhìn trộm từ các hướng tiếp cận nghiêng, ngăn rò rỉ thông tin nơi công cộng.

Bảo toàn độ phân giải: Giữ vững mật độ hiển thị chi tiết cao ngay trong thời điểm tính năng bảo mật đang hoạt động.

Cải thiện độ nét tổng thể: Khắc phục hiện tượng hình ảnh bị nhòe mờ khi nhìn trực diện, giúp người dùng có thể duy trì kích hoạt thường xuyên mà không ảnh hưởng thị lực.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Thông số kỹ thuật dự kiến và kế hoạch phát hành

Bên cạnh sự cải tiến về tấm nền, các nguồn tin chuỗi cung ứng cũng cung cấp thông tin liên quan đến kế hoạch định giá và thời điểm trình làng của thế hệ flagship tiếp theo.

Mặc dù các dữ liệu kỹ thuật về Privacy Display v2 cho thấy bước tiến lớn trong công nghệ tấm nền, những chi tiết trên hiện vẫn nằm ở mức dự đoán rò rỉ và chưa có thông báo chính thức từ phía Samsung.