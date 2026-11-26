Công nghệ đang hiện diện và phát triển từng ngày trong chính cuộc sống của mỗi người và đó là xu thế tất yếu của thời đại. Điều quan trọng là con người phải chủ động học tập, làm chủ công nghệ và sử dụng công nghệ đúng mục đích, vì lợi ích của xã hội và con người. Công nghệ là phương tiện, còn con người vẫn phải là chủ thể quyết định.

Bảo thủ + ngại thay đổi + không học hỏi = tụt hậu

Mỗi bước tiến của khoa học đều đặt ra những yêu cầu mới đối với con người. Học tập và sử dụng công nghệ số không còn là phong trào nhất thời mà là yêu cầu thiết yếu để thích ứng với cuộc sống hiện đại. Mỗi người cần biết sử dụng công nghệ để tìm kiếm thông tin, học tập, giải quyết công việc và tiếp cận các dịch vụ số.Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản và giải quyết nhiều công việc nhanh chóng.

Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ. Nếu người sử dụng thiếu kiến thức, không biết kiểm chứng thông tin và thiếu tư duy độc lập thì công nghệ hiện đại cũng có thể dẫn đến những sai lầm.Không phải ai cũng cần trở thành chuyên gia công nghệ, nhưng mỗi người phải có kỹ năng số phù hợp với công việc và cuộc sống. Trong thời đại mới, nguy cơ tụt hậu không chỉ nằm ở tuổi tác mà trước hết nằm ở tư duy bảo thủ, ngại thay đổi và không chịu học hỏi.

Đâu đó chúng ta nghe lời than phiền “ứng dụng công nghệ kiểu gì mà sao thấy công việc ngày càng phức tạp hơn”. Đó có thể chỉ là cảm nhận mang tính cá nhân.Mục đích của công nghệ là giải phóng sức lao động, giảm công việc thủ công, nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" của thành phố Đà Nẵng.

Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa những thủ tục cũ từ giấy tờ lên máy tính, mà phải đổi mới thực chất phương thức tổ chức và giải quyết công việc. Nếu một quy trình vốn rườm rà, nhiều khâu trung gian, thiếu hợp lý mà chỉ được chuyển lên môi trường điện tử thì đó vẫn là cách làm cũ dưới một hình thức mới, thậm chí tạo ra tình trạng quan liêu điện tử.

Một giá trị quan trọng của chuyển đổi số là giảm hội họp không cần thiết, giảm báo cáo giấy, giảm việc truyền đạt qua nhiều cấp trung gian. Những nội dung có thể trao đổi, xử lý trên hệ thống điện tử cần được thực hiện trực tuyến; dữ liệu được chia sẻ, cập nhật thống nhất để các bộ phận cùng khai thác, tránh yêu cầu báo cáo trùng lặp. Nhờ đó, cán bộ có thêm thời gian tập trung vào công việc chuyên môn, giải quyết những vấn đề thực tiễn và phục vụ người dân. Hội họp chỉ nên tập trung vào những vấn đề thực sự cần thảo luận, thống nhất chủ trương và đưa ra quyết định. Công nghệ phải giúp giảm việc hình thức, tăng hiệu quả thực chất.

Công nghệ số góp phần chống quan liêu…

Quan liêu thường phát sinh khi công việc thiếu công khai, trách nhiệm không rõ ràng và người dân khó giám sát. Trong phương thức quản lý truyền thống, một hồ sơ có thể đi qua nhiều bộ phận nhưng người dân không biết đang ở đâu, ai chịu trách nhiệm và vì sao chậm trễ.

Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ hơn, từ đó sớm có thể khắc phục những hạn chế đó. Khi quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử, tiến độ xử lý, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng bộ phận có thể được theo dõi minh bạch. Qua đó, hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và gây phiền hà cho người dân.

Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC) thực hiện giám sát độc lập tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: M.QUẾ

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, công nghệ không tự động xóa bỏ quan liêu. Một cán bộ thiếu trách nhiệm vẫn có thể quan liêu dù làm việc trên hệ thống hiện đại. Vì vậy, chuyển đổi số phải đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải là có thêm nhiều máy tính, phần mềm hay hệ thống điện tử, mà là làm cho người dân thuận lợi hơn, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định.

Một vấn đề cần nhận thức đúng đó là gần dân không có nghĩa là cán bộ phải gặp trực tiếp từng người dân, mà quan trọng hơn là phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn và kiến nghị chính đáng của Nhân dân để kịp thời giải quyết. Thông qua các nền tảng số, cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, đường dây tiếp nhận phản ánh và các kênh tương tác phù hợp, chính quyền có thể lắng nghe ý kiến người dân nhanh chóng, rộng rãi và thường xuyên hơn. Người dân có thể gửi kiến nghị, phản ánh, theo dõi tiến độ giải quyết mà không nhất thiết phải đến trực tiếp cơ quan công quyền. Đây chính là một phương thức gần dân trong điều kiện xã hội số.

Công nghệ còn giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện những vấn đề nổi lên, tổng hợp ý kiến từ cơ sở và chỉ đạo xử lý kịp thời. Thay vì tổ chức nhiều cuộc họp để nghe báo cáo, có thể khai thác dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên hệ thống, dành thời gian đi sâu giải quyết những vấn đề thực tế mà Nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, không thể tuyệt đối hóa môi trường số. Những vấn đề phức tạp, những trường hợp người cao tuổi, người khó khăn trong tiếp cận công nghệ hoặc những kiến nghị cần đối thoại, xác minh vẫn phải được giải quyết bằng tiếp xúc trực tiếp khi cần thiết.

Gần dân là sự tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả phục vụ, chứ không phải chỉ đo bằng số lần gặp gỡ. Một nền hành chính hiện đại phải kết hợp hài hòa giữa trực tuyến và trực tiếp, giữa quản lý bằng dữ liệu và lắng nghe thực tiễn. Thước đo quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân

Công nghệ càng hiện đại, trách nhiệm càng phải cao

Một quan niệm sai lầm là công nghệ càng phát triển thì con người càng có thể dựa hoàn toàn vào máy móc. Thực tế hoàn toàn ngược lại. AI có thể đưa ra câu trả lời, phân tích và đề xuất phương án, nhưng không chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội. Người sử dụng phải biết kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đặc biệt, cán bộ, công chức không thể lấy lý do hệ thống gặp lỗi, máy tính xử lý hoặc AI đề xuất để né tránh trách nhiệm.

Công nghệ chỉ hỗ trợ con người, không thể thay thế đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm của con người. Đối với những quyết định liên quan đến quyền lợi, tài sản, danh dự và cuộc sống của người dân, con người có thẩm quyền phải là người xem xét và quyết định cuối cùng. Vì vậy, cần sử dụng AI như một trợ lý thông minh, không được coi AI là người quyết định thay mình.

Thành phố Đà Nẵng đưa vào vận hành các trạm dịch vụ công số với mô hình kiosk thông minh, tích hợp công nghệ AI và nhận dạng thông minh để cấp bản sao điện tử từ giấy tờ gốc - Ảnh: HCC Đà Nẵng

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại. Chúng có thể tạo ra năng suất lao động cao hơn, phương thức quản lý hiện đại hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng công nghệ tự nó không quyết định một xã hội có trở nên tiến bộ hay không. Điều quyết định vẫn là con người sử dụng công nghệ như thế nào. Chuyển đổi số thành công phải thể hiện bằng những kết quả cụ thể: công việc được giải quyết nhanh hơn, hội họp và giấy tờ giảm đi, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, cán bộ có thêm thời gian phục vụ Nhân dân, người dân giảm đi lại và được tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Chúng ta cần xây dựng một xã hội trong đó công nghệ ngày càng hiện đại nhưng trách nhiệm con người ngày càng cao; quản lý ngày càng được số hóa nhưng chính quyền phải ngày càng gần dân; phương thức làm việc ngày càng thông minh nhưng đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh con người luôn được đề cao. Điều đáng lo nhất trong cuộc cách mạng công nghệ không phải là máy móc ngày càng thông minh, mà là con người không chịu học hỏi, không chịu đổi mới và đánh mất trách nhiệm của mình.

Công nghệ là công cụ, trí tuệ nhân tạo là phương tiện, còn con người vẫn phải là trung tâm, là chủ thể quyết định và chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là mục tiêu và ý nghĩa sâu sắc nhất của chuyển đổi số: Công nghệ phát triển để con người được phục vụ tốt hơn, xã hội vận hành hiệu quả hơn và niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố.