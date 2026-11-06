Công nghệ phân tích gene mở ra hy vọng điều trị cá thể hóa bệnh nhân ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa cam kết bổ sung 71 triệu AUD (gần 50 triệu USD) để duy trì và mở rộng chương trình phân tích gene, qua đó giúp thêm 25.000 bệnh nhân ung thư được xét nghiệm và xác định phương pháp điều trị phù hợp.

Công nghệ phân tích gene tại Australia đã được chứng minh có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. Emily Capper, một giáo viên tiểu học được chẩn đoán mắc ung thư não thể u nguyên bào thần kinh đệm độ 4 khi mới 31 tuổi, từng được dự báo chỉ còn sống tối đa 9 tháng.

Khi hóa trị và xạ trị không còn hiệu quả, các bác sĩ tiến hành phân tích DNA khối u và phát hiện đột biến gene BRAF, từ đó lựa chọn thuốc nhắm trúng đích phù hợp. Sau 10 tháng điều trị trong một thử nghiệm lâm sàng, khối u của cô đã ngừng phát triển và được dự báo sẽ dần thu nhỏ. Đến nay, gần 5 năm sau khi được chẩn đoán, Capper vẫn có thể tiếp tục công việc giảng dạy và sinh hoạt bình thường.

Nguồn lực mới từ chính phủ giúp mở rộng chương trình trên, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị. Tại Australia, Omico là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ung thư học chính xác, đã hỗ trợ hơn 30.000 bệnh nhân thông qua chương trình phân tích gene miễn phí. Với khoản ngân sách bổ sung 71 triệu AUD, tổ chức này cho biết sẽ có điều kiện để tiếp tục phối hợp với 4 phòng xét nghiệm trên cả nước trong 3 năm tới nhằm cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo ông David Thomas, Giám đốc phụ trách khoa học và chiến lược của Omico, do hạn chế về nguồn lực, tổ chức trên hiện chỉ hỗ trợ được khoảng 1/4 số người mắc khối u đặc không thể chữa khỏi.

Theo ước tính, mỗi năm có 34.000 người Australia có thể hưởng lợi từ phương pháp trên, nhưng chưa được tiếp cận với phương pháp này. Với kinh phí mới, Omico dự kiến chương trình sẽ giúp hơn 1.130 bệnh nhân được điều trị để sống thêm ít nhất 5 năm sau khi được chẩn đoán ung thư.