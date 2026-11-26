Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và phương thức tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cho biết điểm đổi mới quan trọng là xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp, với một chương trình thống nhất, một danh mục nhiệm vụ trọng tâm và một cơ chế theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả.

Đối với nhóm nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thương mại hóa trong năm 2027 trên một số ngành, lĩnh vực thiết yếu.

Theo đó, các nhiệm vụ cần đóng góp vào tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ; đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành, phân ngành mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh việc lựa chọn nhiệm vụ phải tập trung vào những trọng tâm, đột phá, có tác động thực chất đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể, đồng bộ, chi tiết; bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Những nhiệm vụ trọng tâm phải có chỉ tiêu định lượng, đo đếm được.

Thủ tướng nêu rõ, điểm đổi mới quan trọng là xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp, "một chương trình thống nhất, một danh mục nhiệm vụ trọng tâm, một cơ chế theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả" - Ảnh: chinhphu.vn.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển công nghệ, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng thực thi và quản trị điều hành. Các giải pháp điều hành cần tăng tính chủ động, linh hoạt, dựa trên kết quả và dữ liệu, nhất là trong phân bổ vốn đầu tư công; đồng thời nhận diện sớm các điểm nghẽn để xử lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Việc phân cấp cần đi đôi với trách nhiệm cao hơn và tổ chức thực thi hiệu quả hơn.

Trên cơ sở các nội dung được thống nhất tại cuộc họp, Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các cơ quan tiếp tục rà soát, bổ sung, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động để trình Chính phủ.