Công nghệ nhận diện khuôn mặt trực tiếp phát huy hiệu quả công tác an ninh

Đây là lần đầu tiên một lực lượng cảnh sát tại Australia triển khai thử nghiệm LFR trực tiếp tại các địa điểm công cộng. Công nghệ này được đưa vào thử nghiệm từ ngày 22/6/2026 và đến nay đã được triển khai 77 lần tại 36 địa điểm ở khu vực đô thị và các vùng miền của bang Tây Australia. Các camera được đặt tại những địa điểm công cộng, trong đó có các sự kiện tập trung đông người, nhằm quét khuôn mặt và đối chiếu với danh sách cảnh báo do cảnh sát xác lập.

Theo số liệu do cảnh sát bang Tây Australia công bố ngày 22/9, trong hơn 905.000 khuôn mặt được quét, hệ thống tạo ra 209 cảnh báo. Trong số này, 79 trường hợp dẫn tới bắt giữ, gồm 36 vụ liên quan đến các lệnh bắt còn hiệu lực. Công nghệ này cũng giúp cảnh sát xác định và tiếp cận 114 người thuộc diện tội phạm tình dục phải đăng ký quản lý. Ngoài ra, cảnh sát xác định 8 trường hợp cần được kiểm tra về tình trạng an toàn, đồng thời ghi nhận 8 cảnh báo không chính xác, tương đương 0,0009% tổng số khuôn mặt được quét.

Cơ quan thực thi pháp luật của bang Tây Australia cho biết công nghệ LFR được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cảnh sát xác định nhanh những người đang bị truy tìm hoặc có nguy cơ gây hại cho bản thân và cộng đồng. Hệ thống đối chiếu hình ảnh khuôn mặt với một danh sách cảnh báo được xác lập trước. Khi phát hiện khả năng trùng khớp, cảnh sát trực tiếp kiểm tra cảnh báo trước khi quyết định có tiếp cận hoặc thực hiện biện pháp tiếp theo hay không. Một cảnh báo của hệ thống không tự động trở thành căn cứ để bắt giữ.

Tại Geraldton, địa điểm đầu tiên ngoài khu vực đô thị được triển khai thử nghiệm từ ngày 11-12/9, hệ thống đã tạo ra 6 cảnh báo, dẫn tới một vụ bắt giữ và xác định 3 người thuộc diện tội phạm tình dục phải đăng ký quản lý. Cảnh sát cho biết việc kết hợp LFR với hoạt động nghiệp vụ còn đem lại một số kết quả điều tra khác, trong đó có 2 vụ bắt giữ, một giấy triệu tập và một số biện pháp xử lý khác.

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cảnh sát Tây Australia khẳng định khuôn mặt của những người không nằm trong danh sách cảnh báo được làm mờ ngay trên màn hình và dữ liệu không được lưu giữ. Cơ quan này cũng áp dụng quy trình phê duyệt trước mỗi lần triển khai, trong đó phải đánh giá tính cần thiết, mức độ phù hợp của địa điểm và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

Kết quả trên được công bố trong bối cảnh việc sử dụng LFR tại Australia vẫn gây tranh luận về quyền riêng tư và độ chính xác. Một số chuyên gia trước đó đã bày tỏ lo ngại về việc người dân có thể bị quét và nhận diện khuôn mặt tại nơi công cộng mà không được thông báo hoặc không có cơ hội lựa chọn có tham gia hay không, cũng như nguy cơ công nghệ nhận diện không đồng đều giữa các nhóm sắc tộc dân cư.

Cảnh sát bang Tây Australia thông báo sẽ tiếp tục đánh giá kết quả thử nghiệm để cung cấp cơ sở cho các quyết định trong tương lai về công nghệ này.