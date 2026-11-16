Công nghệ ngành Xây dựng: Đừng chỉ trưng bày, phải giải quyết được bài toán thực tế

Công nghệ phải giúp công việc nhanh hơn, tốt hơn, tiết kiệm hơn

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, ngành Xây dựng có phạm vi hoạt động rộng, từ phát triển hệ thống giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng đến quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và quản lý hoạt động xây dựng.

“Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống hằng ngày của người dân”, ông nói.

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: BXD

Trong những năm tới, ngành Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình, dự án quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các tuyến đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác.

Quy mô và tính chất phức tạp của các công trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng cũng đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, trong bối cảnh đó, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của ngành.

Ngành Xây dựng cần có thêm những công nghệ mới, vật liệu và kết cấu mới, thiết bị và giải pháp kỹ thuật tiên tiến hơn; đồng thời nâng cao năng lực của doanh nghiệp và đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực xây dựng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, triển lãm lần này giới thiệu những sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Đây là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từ vật liệu, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công, quản lý công trình đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và giải pháp số phục vụ quản lý ngành.

"Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu sản phẩm được trưng bày, mà là những sản phẩm đó có thể sử dụng được ở đâu, giải quyết được vấn đề gì, giúp công việc nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm chi phí hơn và quản lý hiệu quả hơn.

Một sản phẩm nghiên cứu có giá trị khi được đưa vào sử dụng trong thực tế. Một giải pháp chuyển đổi số có hiệu quả khi giúp cơ quan quản lý làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Từ ý nghĩa đó, Thứ trưởng kỳ vọng triển lãm sẽ tạo thêm cơ hội để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu sản phẩm, giải pháp của nhau; qua đó tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa những sản phẩm có chất lượng vào ứng dụng rộng rãi hơn trong ngành.

Quy trình kiểm định khí thải hoàn toàn mới

Tại sự kiện sáng nay, nhiều giải pháp khoa học công nghệ mới đã được giới thiệu.

Nhiều công nghệ mới trong ngành xây dựng, giao thông vận tải được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: VV

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giới thiệu quy trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy hoàn toàn mới. Toàn bộ các khâu, từ đăng ký kiểm định đến trả kết quả, đều được thực hiện trên môi trường số với mức độ tự động hóa cao, giúp rút ngắn thời gian và bảo đảm kết quả nhanh chóng, chính xác.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, quy trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ được số hóa, giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera và trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp phần mềm quản lý tập trung. Cách làm này giúp hạn chế tối đa các khâu kiểm soát thủ công, bảo đảm tính minh bạch và ngăn ngừa nguy cơ gian lận trong quá trình kiểm định.

Hệ thống được thiết kế để kiểm soát xuyên suốt toàn bộ quy trình, từ xác thực đăng kiểm viên đến giám sát phương tiện và quá trình đo khí thải.

Cụ thể, đăng kiểm viên phải xác thực khuôn mặt khi thực hiện nhiệm vụ. Nếu người thực hiện không thuộc cơ sở đăng kiểm hoặc giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã hết hiệu lực, hệ thống sẽ tự động phát hiện và gửi cảnh báo. Việc phân quyền, kiểm soát nhân sự cũng được thực hiện đồng bộ trên phần mềm, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng nhân sự không đủ điều kiện để thực hiện kiểm định.

Đáng chú ý, mỗi khu vực kiểm định được bố trí tối thiểu 3 camera với các chức năng riêng biệt, gồm: xác thực khuôn mặt đăng kiểm viên, giám sát quá trình kiểm định và ghi nhận biển số phương tiện.

Hình ảnh, dữ liệu từ các camera được kết nối với phần mềm quản lý, phục vụ công tác giám sát, đối chiếu thông tin trong suốt quá trình kiểm định.

Theo ông Phong, việc kết hợp thiết bị đo trực tiếp với hệ thống camera, phần mềm và công nghệ nhận diện giúp kiểm soát chặt chẽ những khâu trước đây phải thực hiện thủ công. Qua đó, bảo đảm phương tiện được đưa đến kiểm định thực tế, đúng người thực hiện và đúng trình tự quy định.

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của quy trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hướng tới xây dựng hoạt động kiểm định minh bạch, hiện đại, hạn chế sự can thiệp chủ quan và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu.