Công nghệ, năng lượng, tài chính sẽ tạo mô hình phát triển có chất lượng cao hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 23/9 (giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư Hoa Kỳ.

Tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ và tập đoàn đa quốc gia trao đổi về các sáng kiến thu hút nguồn vốn tư nhân; xu hướng mới của thị trường tài chính toàn cầu và tác động tới các thị trường mới nổi như Việt Nam; những biến động địa chính trị và cơ hội đặt ra đối với Việt Nam.

Các đại biểu cũng thảo luận giải pháp huy động vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng, vai trò của thị trường bảo hiểm và nguồn vốn dài hạn, cơ hội phát triển du lịch, xu hướng năng lượng toàn cầu và các dự án kinh doanh tiềm năng tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, hàng không, năng lượng và tài chính.

KẾT NỐI CÔNG NGHỆ, NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI CHÍNH

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế cùng phản hồi của các bộ, ngành Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các trao đổi tại tọa đàm có giá trị bởi không chỉ đề cập những cơ hội hiện hữu mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Việt Nam cần làm gì để bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu?

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam không thiếu cơ hội phát triển và có nhu cầu rất lớn về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, logistics, y tế, giáo dục cùng nhiều ngành dịch vụ mới.

Đại biểu Hoa Kỳ tham dự tọa đàm - Ảnh: TTXVN

Thách thức của giai đoạn tới là biến những cơ hội đó thành các dự án đủ chất lượng, khả thi, có khả năng huy động vốn và tạo ra năng suất mới cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công nghệ, năng lượng và tài chính là ba câu chuyện riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ. Công nghệ tạo năng suất mới; năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng; tài chính tạo nguồn lực để biến ý tưởng thành dự án.

“Khi ba yếu tố này được kết nối tốt mới có thể hình thành một mô hình phát triển có chất lượng cao hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với thế mạnh của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ.

Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong khi đó, Hoa Kỳ sở hữu nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, phần mềm, tự động hóa, an ninh mạng và nghiên cứu - phát triển, những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay địa điểm sản xuất mà là một đối tác phát triển công nghệ.

TỪ CƠ HỘI ĐẾN NHỮNG DỰ ÁN CÓ THỂ TRIỂN KHAI

Theo đó, thành công của một dự án công nghệ không nên chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư hay doanh thu, mà còn phải thể hiện qua số lượng kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, mức độ nghiên cứu, thiết kế và phát triển giải pháp được thực hiện tại Việt Nam, cũng như năng lực cạnh tranh mới mà dự án tạo ra cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch và tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu, lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sau tọa đàm sẽ hình thành được danh mục các dự án có khả năng triển khai, có nhà đầu tư thực sự quan tâm, cấu trúc vốn phù hợp, đầu mối chịu trách nhiệm và lộ trình xử lý cụ thể.

Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết; các quỹ đầu tư, định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa dự án. Các cơ quan Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật, xử lý các điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án chất lượng, có tác động lan tỏa.

“Đó là cách hai bên chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội mới. Công nghệ, năng lượng và tài chính chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi được kết nối trong những dự án tốt, doanh nghiệp tốt và thể chế tốt.

Nếu làm được điều đó, ba lĩnh vực này sẽ không còn là những câu chuyện riêng biệt mà trở thành ba cấu phần của một mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ không chỉ đánh giá Việt Nam như một thị trường hấp dẫn hiện tại mà còn là một đối tác phát triển dài hạn; cùng Việt Nam biến các ý tưởng thành dự án có thể triển khai, biến các dự án tốt thành dòng vốn dài hạn và biến dòng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị thành năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới.

Đó cũng là cách tạo ra những giá trị bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với nền tảng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc, năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính Hoa Kỳ cùng quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển của Việt Nam, hai nước có thể biến những tiềm năng lớn hiện nay thành những kết quả cụ thể trong những năm tới.