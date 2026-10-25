Công nghệ mới, truyền mùi hương từ xa qua mạng internet

Hệ thống truyền tải mùi hương qua internet

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển một công nghệ kết hợp mũi điện tử có khả năng nhận diện một số mùi nhất định, chẳng hạn hương cà phê đặc trưng, với một thiết bị nhỏ gọn có thể mang theo. Sau khi nhận diện mùi, hệ thống sẽ điều khiển thiết bị ở đầu nhận giải phóng các phân tử tạo hương tương ứng, tái tạo mùi đã được ghi nhận. Việc chia sẻ mùi hương có thể diễn ra ở bất kỳ khoảng cách nào, từ hai đầu căn phòng cho đến hai địa điểm cách nhau nửa vòng Trái đất.

Sắp tới, người dùng có thể ngửi thấy mùi cà phê mới pha qua cuộc gọi video hoặc cảm nhận hương nước hoa trước khi quyết định mua sắm trực tuyến. Giấc mơ này đang dần trở thành hiện thực nhờ vào Scentronic, một hệ thống được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện và truyền tải mùi hương qua internet.

Được công bố trên tạp chí Science Advances bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Ohio (Mỹ) và Phòng thí nghiệm Chiết Giang (Trung Quốc), Scentronic mở ra một chiều hướng hoàn toàn mới cho giao tiếp trực tuyến, cho phép người dùng trải nghiệm mùi hương trong các phiên mua sắm trực tuyến.

Hệ thống Scentronic hoạt động giống như một chiếc mũi kỹ thuật số kết hợp với thiết bị phun nước hoa siêu nhỏ. Chiếc mũi điện tử sử dụng sáu cảm biến khí để phát hiện các hợp chất hóa học liên quan đến mùi hương. Sau đó, AI sẽ xác định mùi và truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nơi tái tạo mùi hương bằng cách sử dụng chất lỏng có mùi và các bộ phun sương rung siêu nhỏ để giải phóng các giọt nhỏ vào không khí.

Quy trình chia sẻ mùi hương từ xa của Scentronic

Nguyên mẫu hiện tại hỗ trợ năm mùi hương: cà phê, bia, rượu vang đỏ, bánh ngọt và cam. Trong các thử nghiệm với 14 tình nguyện viên, người tham gia đã nhận diện chính xác các mùi được tái tạo. Mặc dù đây là một khởi đầu đáng khích lệ, công nghệ này vẫn còn nhiều thách thức trước khi có thể đáp ứng mọi nhu cầu khứu giác.

Điều đáng lưu ý là Scentronic không truyền tải các phân tử mùi thực tế qua internet. Thay vào đó, nó nhận diện một mùi hương và tái tạo lại gần giống bằng cách sử dụng các thành phần đã được tải sẵn trong thiết bị nhận.

Tiềm năng của Scentronic

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực như mua sắm trực tuyến, giao tiếp kỹ thuật số và thực tế ảo. Hãy tưởng tượng người dùng có thể khám phá một tiệm bánh ảo và ngửi thấy mùi bánh mới nướng, hoặc thử mùi hương từ xa trước khi quyết định mua một chai nước hoa.

Các thiết kế và ứng dụng thiết bị đeo của Scentronic

Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển một nguyên mẫu cốc kết hợp mùi hương với chất lỏng có hương vị, cho phép người dùng trải nghiệm hương vị và mùi thơm tương ứng thông qua kính thực tế hỗn hợp.

Tuy nhiên, Scentronic vẫn còn hạn chế trong việc tái tạo mọi mùi hương theo yêu cầu và khả năng hiện tại của nó phụ thuộc vào các mùi hương mà nó có thể tạo ra. Dù vậy, nghiên cứu cho thấy trải nghiệm kỹ thuật số có thể thu hút nhiều hơn chỉ thị giác và thính giác của chúng ta.

Mới dừng ở nguyên mẫu nghiên cứu

Theo Chunyu Yang, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu tại Đại học bang Ohio, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, “Hiện tại, đây vẫn là một nguyên mẫu nghiên cứu. Để tiến tới thương mại hóa, chúng tôi cần một bộ dữ liệu huấn luyện lớn hơn và đa dạng hơn, đồng thời phải bảo đảm khả năng nhận diện mùi đáng tin cậy trong điều kiện thực tế, nơi các mùi thường xuất hiện dưới dạng hỗn hợp”, Yang nói.

“Bộ tạo hương cũng cần được phát triển thêm để hỗ trợ nhiều mùi hơn mà vẫn giữ được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi sử dụng. Những vấn đề khác cần xem xét bao gồm độ trung thực của mùi hương, khả năng nạp lại dung dịch, độ bền, chi phí sản xuất và mức độ an toàn khi người dùng tiếp xúc nhiều lần với dạng sương chứa chất tạo hương”, ông cho biết.

Điện thoại thông minh ngày càng có nhiều tính năng. Liệu trong tương lai, chúng có thể tích hợp công nghệ tạo mùi để một người đang dự tiệc ngoài trời trước trận bóng bầu dục của Đại học bang Ohio có thể gọi điện cho bạn bè, chia sẻ video, âm thanh và cả mùi xúc xích đang nướng trên vỉ hay không?

“Về nguyên tắc, điện thoại thông minh có thể kết nối với một phụ kiện tạo mùi. Tuy nhiên, tích hợp toàn bộ hệ thống vào bên trong điện thoại sẽ khó khăn hơn, bởi các bình chứa hương liệu, linh kiện điện tử và bộ phun sương đều chiếm không gian và làm tăng trọng lượng thiết bị. Việc thu nhỏ các bộ phận và tạo cơ chế nạp lại dung dịch thuận tiện sẽ là những yếu tố quan trọng”, Yang cho biết.

Theo nhà nghiên cứu, ví dụ về bữa tiệc ngoài trời minh họa khá rõ ý tưởng này. Một hệ thống trong tương lai có thể kết hợp video và âm thanh với mùi hương tương ứng, với điều kiện thiết bị nhận diện được mùi cần truyền và phía người nhận có sẵn công thức tạo hương phù hợp.

Tuy nhiên, Yang nhấn mạnh hệ thống hiện tại chưa chứng minh được khả năng truyền mùi xúc xích đang nướng hoặc tái tạo chính xác hỗn hợp mùi đặc trưng của một bữa tiệc ngoài trời.