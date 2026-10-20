Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 12-13.10.2026. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước, gồm 11 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và một cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trước đó, tại phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 tổ chức ngày 12.10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh ý nghĩa của việc xét tặng hai giải thưởng đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước thúc đẩy các mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc tôn vinh các nhà khoa học có những đóng góp xuất sắc là một giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích nghiên cứu, thu hút và phát triển nhân tài.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và rà soát hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Trong tổng số 30 hồ sơ đăng ký, có 29 công trình, cụm công trình đủ điều kiện đưa ra xét tặng, gồm 17 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 12 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước.

Từ ngày 10.8 đến 5.9.2026, các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp xem xét, đánh giá 29 công trình, cụm công trình. Hệ thống Hội đồng gồm 23 hội đồng chuyên ngành, trong đó có 12 hội đồng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, 3 hội đồng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, cùng 8 hội đồng thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Cùng với việc tổ chức đánh giá chuyên môn, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với tác giả và đồng tác giả theo quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP.

Đối với các kiến nghị liên quan đến quyền tác giả và tính liêm chính khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin, xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thực hiện công khai danh sách tác giả, tên công trình và kết quả đánh giá của các Hội đồng chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định, góp phần bảo đảm quá trình xét tặng giải thưởng khách quan, minh bạch và đúng tiêu chuẩn.

Trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, y học có 5 công trình/cụm công trình. Các nghiên cứu tập trung vào chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội vùng Tây Nguyên; phát triển vắc xin; chuyển giao kỹ thuật ghép gan; ghép mô, tạng từ người hiến chết não; phẫu thuật, can thiệp tim mạch và lồng ngực.

Các lĩnh vực còn lại gồm địa chất trầm tích, công nghệ bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm, sản xuất đá nhân tạo cao cấp, nhiên liệu đặc chủng, thăm dò khai thác dầu khí và hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ dân sự, quốc phòng.

Cụm công trình về phát triển mạng lưới các đơn vị đột quỵ và triển khai kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Cụm công trình có 9 tác giả, đồng tác giả thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước theo Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

I. Các công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

1. Cụm công trình: Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn.

2. Cụm công trình: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội vùng Tây Nguyên.

3. Cụm công trình: Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vắc xin phòng chống một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi ở Việt Nam.

4. Cụm công trình: Ứng dụng, phát triển và chuyển giao thành công kỹ thuật ghép gan góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam.

5. Cụm công trình: Ghép mô - tạng từ người hiến chết não: Những giải pháp kỹ thuật đột phá, nhân rộng và thay đổi nhận thức cộng đồng.

6. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ phát triển phẫu thuật, can thiệp tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam.

7. Công trình: Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt.

8. Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu.

9. Công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

10. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng.

11. Công trình: Nền tảng công nghệ và thiết kế, chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh.

II. Cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước

1. Cụm công trình: Phát triển mạng lưới các đơn vị đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ.