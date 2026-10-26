Công nghệ mở hướng cá nhân hóa dinh dưỡng cho thú cưng

Nhu cầu dinh dưỡng của chó, mèo thay đổi từ khi sơ sinh đến lúc cao tuổi, phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sinh sản, mức độ vận động và sức khỏe. Vì vậy, theo dõi cân nặng, thể trạng và khối cơ là cơ sở quan trọng để người nuôi điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề “Chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của thú cưng”, trong khuôn khổ Pet Health Vietnam 2026, TS. Ngô Hồng Phượng, giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đã phân tích nhu cầu dinh dưỡng của chó, mèo qua các giai đoạn từ sơ sinh, tăng trưởng, trưởng thành đến mang thai, nuôi con và cao tuổi.

TS. Ngô Hồng Phượng, giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Theo TS. Ngô Hồng Phượng, nhu cầu năng lượng, protein và khoáng chất thay đổi theo từng giai đoạn. Thức ăn cho vật nuôi đang tăng trưởng cần đáp ứng nhu cầu phát triển cơ thể và hệ xương; với vật nuôi trưởng thành, việc kiểm soát năng lượng giúp duy trì thể trạng phù hợp. Đối với chó, mèo mang thai, nuôi con hoặc cao tuổi, khẩu phần cần được cân nhắc theo nhu cầu sinh lý và tình trạng sức khỏe.

Một nội dung đáng chú ý là phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng thông qua ba chỉ số: cân nặng, điểm thể trạng (Body Condition Score – BCS) và điểm khối cơ (Muscle Condition Score – MCS). Trong đó, cân nặng cần được xem xét cùng lượng mỡ và khối cơ để đánh giá đầy đủ hơn tình trạng cơ thể.

Bên cạnh các nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản, theo ông Alex Ward, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Wagwel Rescue Saigon, những tiến bộ công nghệ đang mở ra hướng tiếp cận cá nhân hóa việc chăm sóc vật nuôi, thay vì chỉ dựa vào mức khẩu phần ước tính theo cân nặng và độ tuổi.

Nghiên cứu trên IEEE Nanotechnology Magazine cho thấy hệ thống AI tích hợp trên thiết bị đeo, sử dụng cảm biến chuyển động có thể nhận diện mức độ hoạt động của vật nuôi. Dữ liệu được truyền đến ứng dụng di động, kết hợp với thông tin cá thể để hỗ trợ ước tính nhu cầu năng lượng duy trì và đưa ra hướng dẫn dinh dưỡng phù hợp. Hệ thống đạt độ chính xác 94,3% trong nhiệm vụ phân loại hoạt động được nghiên cứu.

Các chuyên gia cho rằng công nghệ có thể giúp người nuôi và bác sĩ thú y phát hiện sớm những thay đổi trong hoạt động, thói quen ăn uống hoặc thể trạng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thiết bị và kết quả phân tích của AI vẫn cần được đối chiếu với đánh giá chuyên môn, đặc biệt khi vật nuôi có bệnh lý hoặc cần chế độ ăn điều trị.

Ông Alex Ward, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Wagwel Rescue Saigon

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, thị trường chăm sóc và dinh dưỡng thú cưng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng nhất khu vực Đông Nam Á, với quy mô toàn ngành ước đạt 1,2 tỷ USD và hơn 12 triệu hộ gia đình đang sở hữu thú cưng. Làn sóng "Nhân hóa thú cưng" (Pet Humanization) coi vật nuôi như thành viên thực thụ trong gia đình kết hợp với sự bùng nổ của thế hệ chủ nuôi Gen Z và Millennials chính là động lực đẩy phân khúc ứng dụng công nghệ và dinh dưỡng cao cấp tăng trưởng vượt bậc.

Hội thảo cũng hướng dẫn người nuôi đọc nhãn thức ăn, phân biệt sản phẩm có tuyên bố “hoàn chỉnh và cân bằng” với thức ăn bổ sung, đồng thời kiểm tra sản phẩm có phù hợp với giai đoạn sống của vật nuôi hay không. Khi so sánh thức ăn khô và thức ăn ướt, cần tính đến sự khác biệt về độ ẩm để đánh giá chính xác hàm lượng dưỡng chất.

Hội thảo chuyên đề “Chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của thú cưng” do Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) phối hợp với VSAVA tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Đây là hoạt động thuộc Pet Health Vietnam 2026, hướng đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thú cưng, với thông điệp “Yêu Đúng Chất”. Chuỗi hoạt động năm nay hướng tới Super Pet Fest 2026, dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM.