Công nghệ làm thay hết việc nhà, vì sao phụ nữ vẫn không được nhàn thân?

Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có nhiều cơ hội bước ra và khẳng định mình ngoài xã hội ở mọi mặt từ văn hóa, kinh tế đến chính trị. Những quan niệm truyền thống về người phụ nữ là cái bóng sau lưng chồng, chỉ lo chuyện con cái bếp núc đã dần thay đổi. Phụ nữ ngày nay được học hành, làm việc, thăng tiến, chủ động tài chính, bình đẳng trong các mối quan hệ. Trên thực tế, tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp phương thức và cách thức quán xuyến gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, khi đưa câu chuyện áp lực mà phụ nữ gặp phải lên bàn cân, nhiều ý kiến trái chiều cũng đã được đưa ra.

Tôi thường nghe mẹ chồng tôi phàn nàn "Bây giờ các chị sướng như tiên ấy, giặt đã có máy, không phải xếp hàng ngoài vòi nước công cộng chờ hứng từng xô nước. Ăn uống thức gì cũng có đồ chế biến sẵn chứ đâu phải xếp hàng cả buổi mới mua được mấy lạng thịt bạc nhạc hay cân cá ươn như cái thời của mẹ. Ấy là chưa kể nhà nào có điều kiện một chút là thuê được người giúp việc, chẳng phải mó tay làm việc gì... Vậy mà lúc nào cũng thấy các chị kêu ca. Đúng là... sướng quá nên không biết mình sướng nữa!".

Phải, cái thời của mẹ cũng là tuổi ấu thơ của chúng tôi, làm sao tôi có thể quên những năm tháng gian nan của một thời bao cấp thiếu thốn đủ đường ấy. Nhưng cũng chính vì chưa quên nên tôi mới có cái để mà so sánh giữa "cái thời" của các mẹ với "cái thời" của chúng tôi bây giờ.

Không giống như phụ nữ xưa, phụ nữ ngày nay cũng phải đối mặt với muôn vàn áp lực.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nghề nào cũng đều tăng năng suất lao động đến hàng chục, hàng trăm lần nhờ có mở cửa thị trường và trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Nếu không giải phóng những công việc chợ búa, bếp núc thì chị em phụ nữ làm sao mà xoay sở khi thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ?

Việc chăm sóc, giáo dục con cái bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Chúng ta thấy, ngày trước, nhà nào cũng năm, bảy đứa con là thường, vậy mà vẫn nuôi được từng ấy đứa khôn lớn. Bây giờ nhà nào cũng chỉ một đến hai đứa mà lúc nào cũng thấy vợ chồng căng thẳng vì chuyện con cái".

Quả đúng là không thể nói các cụ không thương yêu và lo lắng cho con cái như chúng ta bây giờ. Nhưng nếu như hồi xưa cuộc sống tương đối thuần túy, cha mẹ chỉ lo đủ ngày ba bữa cơm, rồi đứa lớn khác tự trông đứa bé cho cha mẹ đi làm, học hành thì đã có nhà nước lo, còn bây giờ nếu cha mẹ nào chỉ lo đến thế thì sẽ bị cho là... thiếu trách nhiệm với con cái!

Con bé thì phải lo ăn sao cho đủ dinh dưỡng, con lớn hơn một chút thì lo chọn trường, chọn lớp, rồi "bon chen" bằng được cho con được học chỗ tốt, lo hối thúc con học hành cho khỏi kém bạn, kém bè. Con bước vào tuổi vị thành niên thì lo lắng ngăn chặn đủ mọi thói hư tật xấu, cạm bẫy đe dọa, lôi kéo con mình từ mạng xã hội, đến các tệ nạn... Tóm lại là, giờ đây chị em phụ nữ chúng tôi tuy không phải lo quá nhiều đến chuyện cơm áo, gạo tiền, song lại có ti tỉ thứ khác cũng đau đầu không kém khiến chúng phụ nữ thường xuyên "xì-trét".

Cuộc sống không ngừng vận động và người phụ nữ thời hiện đại càng không muốn bị tụt hậu. Nhưng họ cũng không thể chối bỏ dù chỉ một phần thiên chức làm mẹ, làm "ngọn lửa" sưởi ấm gia đình. Chính vì thế mà áp lực công việc, kinh tế, gia đình và xã hội đặt lên vai người phụ nữ ngày càng thêm nặng. Tuy bị cho là "phái yếu" nhưng chị em phụ nữ cũng chẳng được ưu ái hơn chút nào nếu không muốn nói là họ luôn phải gồng mình lên để được đối xử bình đẳng. Phụ nữ thời nào cũng vậy, họ sinh ra là để đương đầu với thử thách!

Chia sẻ về các rào cản trên con đường thành công của phụ nữ, TS. Khuất Thu Hồng cho rằng phụ nữ Việt đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, áp lực từ xã hội và chính họ cũng đang tự tạo áp lực cho mình. Đặc biệt là áp lực kết hôn, phải có gia đình, phải có con cái.

"Ở Mỹ, nhiều phụ nữ kết hôn muộn, thậm chí không kết hôn. Còn ở Việt Nam thì kết hôn là điều gì đó nhất định phải xảy ra ở phụ nữ. Là người phụ nữ dù có thành đạt, giỏi giang, làm kinh tế tốt bao nhiêu đi chăng nữa mà không kết hôn, không có con cái thì với xã hội chẳng có nghĩa lý gì. Gia đình, con cái được coi là nền tảng của phụ nữ.

Theo vị chuyên gia nghiên cứu về giới này, phụ nữ Việt bị trói buộc bởi "thiên chức" làm mẹ nên tài năng, ước vọng của phụ nữ thường bị ưu tiên cho gia đình, con cái nhiều hơn là ước vọng của bản thân. Đó chính là rào cản của người phụ nữ.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi: Phụ nữ thành đạt có cô đơn không? Thực tế, đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ đảm đang, đằng sau một người phụ nữ thành đạt là một gia đình tan hoang. Người ta cứ nghĩ rằng, phụ nữ thành đạt thì cuộc sống riêng sẽ không hạnh phúc, sẽ cô đơn.

Có một thực tế đang xảy ra là những người phụ nữ chuyên tâm đến sự nghiệp thì rõ ràng họ đã bỏ qua thời thanh xuân. Đàn ông sợ phụ nữ độc lập vì trong tư tưởng của họ, họ phải là người cầm trịch trong gia đình, trong mối quan hệ của mình. Họ sợ rằng phụ nữ thành đạt thì không lo được cho gia đình, con cái

Theo TS. Khuất Thu Hồng, với câu hỏi cho rằng, phụ nữ tài giỏi, thành công trong sự nghiệp, làm doanh nhân, kinh tế giỏi nhưng gặp trục trặc trong cuộc sống hôn nhân thì có được cho là thành đạt hay không. Vị chuyên gia này cho rằng: "Thành đạt và hạnh phúc là 2 phạm trù khác nhau. Thành đạt là thành đạt. Phụ nữ thành đạt trong công việc là một phụ nữ thành đạt. Còn có hạnh phúc hay không thì là cảm nhận riêng của họ".

Bây giờ, đời sống vật chất đã khá giả hơn, chuyện cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề bức bách, người phụ nữ phải biết chăm sóc, làm đẹp, yêu thương chính bản thân mình và tận hưởng cuộc sống. Nhưng, người phụ nữ hiện đại muốn tiến xa hơn trong công việc, muốn có kế hoạch lâu dài và muốn cân bằng giữa gia đình - công việc để đạt được cuộc sống thực sự hạnh phúc, không chỉ dựa vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mà cần có sự hỗ trợ, sẻ chia, động viên, ủng hộ của người chồng.