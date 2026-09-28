Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện hè

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu kết luận. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Những cách làm mới cho thấy hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đang được tổ chức theo hướng gắn công nghệ với nhu cầu cụ thể của cộng đồng.

Chiều 28/9, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước.

Theo báo cáo, chiến dịch diễn ra từ ngày 23/5 đến 31/8, là năm thứ 27 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, lấy 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền làm địa bàn trọng tâm. Sau hơn ba tháng, cả 9/9 chỉ tiêu đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Hơn 10,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; hơn 9,2 triệu cây xanh được trồng mới; gần 26.000 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các đơn vị có đóng góp trong triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong khuôn khổ chiến dịch, 844 đội hình với gần 60.000 sinh viên tình nguyện hoạt động tại 555 xã, phường, thực hiện 3.746 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Công nghệ cũng được đưa vào chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Toàn chiến dịch có 5.927 đội hình, với hơn 242.000 lượt tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trước, trong và sau kỳ thi; gần 16.000 tình nguyện viên trực tuyến đồng hành cùng thí sinh, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn tâm lý. 100% xã, phường, đặc khu có đội hình “Bình dân học vụ số”, với 13.736 đội hình được triển khai. Các đội hình đã hỗ trợ nâng cao năng lực số, thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho trên 7,5 triệu lượt thanh thiếu nhi, người dân.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” huy động gần 108.000 chiến sĩ tình nguyện thuộc 2.213 cơ quan, đơn vị, thực hiện các hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, khám bệnh, cấp thuốc; đồng thời đưa trí tuệ nhân tạo, tự động hóa về các xã biên giới.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2026. Ảnh: Minh Đức /TTXVN

Trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn hướng dẫn, kết nối 5.897 tỷ đồng hỗ trợ gần 900.000 thanh niên vay vốn tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức 460 hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đạt 131% chỉ tiêu. Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tại 248/248 xã, phường khu vực biên giới đất liền, với 1.555 chương trình.

Công tác hướng nghiệp, việc làm được đẩy mạnh, với trên 1,3 triệu lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, việc làm và gần 320.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. Hơn 1,5 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 422.677 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Đặc biệt, tối 26/7, hơn 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên đồng loạt thắp nến tại hơn 6.200 nghĩa trang, đài, đền thờ và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Chiến dịch năm nay diễn ra trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chiến dịch không chỉ là một mùa hè tình nguyện mà cần được tổ chức như một phong trào hành động, chuyển tình yêu nước thành những việc làm cụ thể phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện, bàn giao các công trình, phần việc đang triển khai; bảo đảm các công trình sau bàn giao có người quản lý, vận hành. Ngay sau Chiến dịch Hè là cao điểm mùa mưa bão, các tỉnh, thành đoàn được yêu cầu chuẩn bị sớm phương án và lực lượng tình nguyện tại chỗ, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Việc huy động tình nguyện viên phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, không huy động lực lượng khi chưa được tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đồng thời yêu cầu thống nhất cách đánh giá hiệu quả hoạt động tình nguyện, khắc phục tình trạng hình thức, “làm cho có”; thúc đẩy các hoạt động tình nguyện thường xuyên theo hướng nối tiếp giữa Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên và Chiến dịch Hè.

Theo Trung ương Đoàn, việc tiếp tục quản trị hoạt động tình nguyện dựa trên dữ liệu, đánh giá bằng sản phẩm, tác động cụ thể và sự hài lòng của người dân sẽ là một trong những yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới, cùng với chủ động chuẩn bị cho các nhiệm vụ lớn năm 2027.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.