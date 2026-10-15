Công nghệ kiến tạo không gian di sản Lễ hội Mường Lò 2026

Không gian sân vận động được biến hóa thành một bản Mường sống động bằng hệ thống 24 máy chiếu 3D mapping, bao phủ hơn 3.000 mét vuông bề mặt trình diễn.

Công nghệ không đơn thuần tạo nên hiệu ứng thị giác, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện, đưa khán giả đi qua những miền ký ức: từ thuở khai bản, dựng mường, đến những phiên chợ vùng cao, sàn hoa Hạn Khuống và những lời hẹn ước tình yêu. Truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, để di sản hiện lên gần gũi, sinh động mà vẫn giữ nguyên mạch nguồn văn hóa.

Hơn 2.000 bà con dân tộc Thái tham gia màn Đại Xòe trên sân khấu được hỗ trợ bởi công nghệ ánh sáng

Trung tâm của chương trình vẫn là con người - những chủ thể đang gìn giữ và trao truyền di sản. Hơn 2.000 người cùng tham gia đại Xòe, trong đó có đông đảo bà con dân tộc Thái địa phương. Những điệu múa, lời Khắp, phong tục cưới hỏi và nghi thức truyền thống được kết nối trong câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ Xống chụ xon xao - Tiễn dặn người yêu.

Ở đó, Xòe không đơn thuần là một điệu múa. Mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay là một biểu tượng của bình đẳng, yêu thương và tình nghĩa cộng đồng.

Từ sân khấu Nghĩa Lộ, câu chuyện về văn hóa Thái tiếp tục được nối dài trên không gian số.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và Truyền hình Lào Cai, đồng thời hướng tới lan tỏa trên hệ thống các kênh số của địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận di sản tới đông đảo công chúng.

Đây là cách công nghệ góp phần đổi mới phương thức quảng bá văn hóa: không dừng ở một đêm diễn, mà tạo thêm những điểm kết nối giữa di sản, cộng đồng và người xem ở nhiều không gian khác nhau. Hướng đi ấy gắn với tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với thông điệp "Trọn một vòng yêu", chương trình đưa khán giả đi từ câu chuyện tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương, cộng đồng và văn hóa dân tộc.

Công nghệ là cách để di sản đi xa hơn trong đời sống đương đại

Công nghệ làm mới cách kể. Nghệ thuật mở rộng sức biểu đạt. Nhưng chính con người và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ mới làm nên sức sống của di sản.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 - Tinh hoa Xòe Thái, Sắc màu Tây Bắc. Từ vòng Xòe truyền thống, di sản tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống hôm nay, kết nối Mường Lò với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

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Công nghệ và bản sắc văn hóa hòa quyện, sẵn sàng lan tỏa 'Xòe Thái - Trọn một vòng yêu' trên không gian số

15/10/2026 12:30