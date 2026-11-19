PGS.TS Phạm Văn Song (hàng 1, ngoài cùng bên trái), Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Nghề giáo là một nghề đặc biệt

Gần 20 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS Phạm Văn Song, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định bày tỏ niềm vui, sự xúc động và tự hào khi được ghi nhận trong đội ngũ nhà giáo tiêu biểu, đây là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp giáo dục của ông.

Với ông, nghề giáo là một nghề đặc biệt, đó không chỉ là công việc truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, nâng đỡ và chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ người học.

Theo thầy Song, hai phẩm chất làm nên giá trị cốt lõi của người thầy đó là sự bao dung, tình yêu thương dành cho lớp trẻ và lòng kiên nhẫn. “Đây cũng là những yếu tố giúp nghề giáo giữ được vị trí đặc biệt trong xã hội, dù bối cảnh giáo dục và phương thức truyền đạt tri thức đã thay đổi rất nhiều”, thầy Song bày tỏ và chia sẻ thêm sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), khiến không ít người đặt câu hỏi về tương lai của nghề giáo. Song vai trò của người giáo viên sẽ không thay đổi. Đặc biệt, vai trò quan trọng nhất của người thầy là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong học tập, trong nghiên cứu – đây là vai trò mà AI không thể thay thế được.

PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định. Ảnh NC.

Từ thực tế đó, Trường Đại học Gia Định triển khai định hướng phát triển mới theo mô hình tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động đào tạo và tổ chức dạy học.

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, đây không đơn thuần là việc đưa thêm một công cụ công nghệ vào lớp học, mà đòi hỏi thay đổi đồng bộ từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến cách thức kiểm tra, đánh giá người học.

Khi sinh viên ngày càng có nhiều công cụ hỗ trợ học tập, vai trò của giảng viên không thể dừng lại ở việc cung cấp đáp án. Người thầy phải giúp các em biết đặt câu hỏi, lựa chọn thông tin, kiểm chứng kết quả và sử dụng công nghệ phục vụ mục tiêu học tập, nghiên cứu.

PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Thành công của người thầy chính là sự trưởng thành của học trò

20 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS Phạm Văn Song cho rằng, điều khiến ông tự hào cũng như phần thưởng lớn nhất của người thầy không phải những danh hiệu hay sự ghi nhận nhất thời, mà chính là sự trưởng thành và thành công của các thế hệ học trò.

Bên cạnh đó, nghề giáo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Sự quan tâm ấy vừa là niềm vinh dự, vừa đặt lên vai nhà giáo trách nhiệm lớn lao. Bởi giáo dục có vai trò nền tảng đối với sự phát triển của đất nước, chất lượng giáo dục hôm nay sẽ góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của các thế hệ mai sau.

Chính vì vậy, áp lực của nghề giáo không chỉ nằm ở việc hoàn thành chương trình hay bảo đảm chất lượng giảng dạy, mà còn ở trách nhiệm làm sao để mỗi người học có thể phát triển năng lực, tìm được hướng đi phù hợp và trưởng thành.

Với PGS.TS Phạm Văn Song, nhìn thấy sinh viên tiến bộ, vượt qua khó khăn, hoàn thành con đường học tập và có được thành công trong cuộc sống chính là phần thưởng ý nghĩa nhất của nghề.

“Dù người thầy còn đang công tác hay đã nghỉ hưu, sự trưởng thành của học trò vẫn luôn là niềm động viên lớn nhất. Đó cũng là giá trị khiến nhiều thế hệ nhà giáo bền bỉ với công việc của mình, ngay cả khi điều kiện làm việc còn không ít khó khăn”, PGS.TS Phạm Văn Song trải lòng.

“Tôi công tác ở bậc đại học có nhiều thuận lợi hơn so với các thầy cô đang giảng dạy ở bậc phổ thông, đặc biệt là những giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy, tôi càng trân trọng những nỗ lực, hy sinh và trách nhiệm mà đội ngũ nhà giáo ở mọi cấp học đang đảm nhận”, PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định chia sẻ.