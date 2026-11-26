Quang cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và ông Trần Nham, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật số - Hội đồng Nghệ thuật Olympic Thế giới (WOAC)

Công nghệ góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóalk

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng mới đây, ông Trần Nham, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật số - Hội đồng Nghệ thuật Olympic Thế giới (WOAC) giới thiệu, WOAC có trụ sở tại Thụy Sỹ, là tổ chức nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động văn hóa nghệ thuật; kết nối nghệ thuật với khoa học, công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các loại văn hóa, nghệ thuật, qua đó mở rộng không gian sáng tạo và nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Đề cập đến khả năng ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam, ông Trần Nham cho rằng, Việt Nam có thể kết hợp với công nghệ hiện đại để mở rộng không gian sân khấu, tăng hiệu quả thị giác và mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả. Ông đề xuất việc xây dựng các sản phẩm văn hóa - du lịch có tính quốc tế, trong đó kết hợp hài hòa giữa giá trị bản sắc dân tộc với tư duy thị trường và mô hình vận hành chuyên nghiệp.

Ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, ông Trần Nham cho rằng những sản phẩm công nghiệp văn hóa phải gắn với thương mại, và đây cũng là động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển. Một trong những ý tưởng được ông gợi ý đó là thiết kế không gian trình diễn kết hợp giữa mặt đất và mặt nước, qua đó tạo nên hình thức biểu diễn mới, mở rộng khả năng sáng tạo và khai thác hiệu quả các yếu tố công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn.

Ông Trần Nham, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật số - Hội đồng Nghệ thuật Olympic Thế giới (WOAC) (ngồi giữa) và cộng sự

Bên cạnh yếu tố công nghệ thì các chương trình nghệ thuật cần có cấu trúc nội dung chặt chẽ, giàu tính kể chuyện, tạo sức hấp dẫn với khán giả quốc tế và giúp họ nhận diện được đặc trưng văn hóa Việt Nam. Bởi theo ông Trần Nham, công nghệ không thay thế giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn, mà góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa trong những hình thức thể hiện mới.

Việt Nam mong muốn xây dựng một chương trình trình diễn hàng đầu Đông Nam Á

Từ những chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật số - Hội đồng Nghệ thuật Olympic Thế giới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, Việt Nam mong muốn tham gia một cách chủ động và tích cực vào các tổ chức quốc tế về nghệ thuật số, đồng thời kỳ vọng đưa được những sự kiện quốc tế có quy mô, chất lượng và đẳng cấp về Việt Nam. Thứ trưởng cũng mong muốn sớm nhận được thông tin chính thức về định hướng hợp tác với WOAC để có thể chủ động triển khai các thủ tục cần thiết tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tại buổi tiếp

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các hoạt động ứng dụng công nghệ số đối với các bảo tàng, nhà hát và nghệ thuật trình diễn. Trong quá trình này, Thứ trưởng mong muốn có cơ hội trực tiếp khảo sát, tìm hiểu các mô hình thực tế do WOAC triển khai tại Trung Quốc, làm cơ sở tiến tới ký kết những văn kiện hợp tác giữa WOAC và Việt Nam.

Riêng về ý tưởng tổ chức các chương trình trình diễn nghệ thuật trên mặt nước. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng đây là hướng đi thú vị, có tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Thứ trưởng gợi mở có thể nghiên cứu, triển khai điểm trình diễn nhạc nước ứng dụng công nghệ số tại Thái Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng kỳ vọng có thể xây dựng một chương trình trình diễn hàng đầu Đông Nam Á ngay trong năm 2027, sẽ tạo ra sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là thu hút khách quốc tế trong Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Trần Nham

Trên cơ sở những kỳ vọng về kết quả hợp tác ứng dụng công nghệ hiện đại trong biểu diễn nghệ thuật, Thứ trưởng cũng mong muốn WOAC và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện triển lãm, trình diễn, giới thiệu những thành tựu công nghệ số trong nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam. Trong đóm, ông Trần Nham sẽ là người đóng vai trò kết nối, thúc đẩy những ý tưởng này trở thành các chương trình hợp tác cụ thể.

Chia sẻ thêm về câu chuyện mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Việt Nam sắp thành lập "Trung tâm Văn hóa Việt Nam" tại Bắc Kinh. Thứ trưởng mong muốn ông Trần Nham sẽ tư vấn, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam trở thành không gian kết nối và giao lưu văn hóa giữa hai nước.