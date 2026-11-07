Công nghệ không người lái định hình xu hướng an ninh biển

Bên cạnh những tàu chiến, tàu ngầm và trang thiết bị hải quân truyền thống, triển lãm năm nay nổi bật với các công nghệ ứng dụng AI, phương tiện không người lái hoạt động trên mặt biển và dưới nước, cùng những hệ thống giám sát và bảo vệ cơ sở hạ tầng biển. Các công nghệ này cho thấy xu hướng hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong đó khả năng phát hiện sớm nguy cơ, xử lý thông tin và phối hợp giữa các phương tiện ngày càng được chú trọng.

Được tổ chức 2 năm/lần tại Pháp, EURONAVAL tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những triển lãm quốc phòng hải quân hàng đầu thế giới, phản ánh những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp hải quân trong bối cảnh môi trường an ninh biển quốc tế đang có nhiều thay đổi.