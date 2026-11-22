Ngày 21-11-2026, Quốc hội khóa XVI bế mạc Kỳ họp thứ hai, hoàn thành một chương trình nghị sự có khối lượng công việc đặc biệt lớn: Thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Nhìn từ Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, dấu ấn của kỳ họp không chỉ là những con số lập pháp, mà còn là yêu cầu biến pháp luật thành sức mạnh mở đường cho phát triển, giữ vững kỷ cương và tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.