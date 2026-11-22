Công nghệ kết nối thế trận lòng dân nơi biên giới
Mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” là một cách làm cụ thể nhằm đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào đời sống tại khu vực biên giới. Không chỉ ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đây còn là cầu nối để lực lượng Biên phòng gần dân hơn, lắng nghe người dân nhiều hơn và phát huy sức mạnh của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cong-nghe-ket-noi-the-tran-long-dan-noi-bien-gioi-64901