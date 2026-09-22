Công nghệ hỗ trợ tuần hoàn cơ học CorHeart 6, hy vọng mới cho người suy tim

Một công nghệ y khoa chỉ thực sự phát huy giá trị khi giải quyết đúng bài toán lâm sàng của người bệnh. Việc Bệnh viện TWQĐ 108 triển khai kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học - CorHeart 6 là kết quả của quá trình chuẩn bị hạ tầng, đào tạo nhân lực và cập nhật công nghệ điều trị. Trường hợp bệnh nhân Đ.C (63 tuổi) là ca bệnh ghi nhận hiệu quả thực tế từ quy trình tiếp cận này.

Không chờ công nghệ đến, chủ động tìm công nghệ phù hợp

Theo Bệnh viện TWQĐ 108, hỗ trợ tuần hoàn cơ học là kỹ thuật cao, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, thiết bị và quy trình điều trị. Từ năm 2023, Bệnh viện TWQĐ 108 đã cử các ê-kíp đi đào tạo tại các trung tâm y khoa ở CHLB Đức, Pháp, ...Với mục tiêu không chỉ là học kỹ thuật cấy ghép mà còn xây dựng năng lực điều trị toàn diện, bao gồm lựa chọn người bệnh, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị.

Với thành công ca cấy ghép HeartMate 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) vào năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 đã mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng. Tuy nhiên HeartMate 3 vẫn có những điểm chưa thực sự tối ưu. Kích thước to, chi phí thiết bị cao giới hạn sự tiếp cận với người bệnh. Vì vậy đội ngũ y bác sĩ đã không ngừng cập nhật những thế hệ thiết bị mới hơn.

Tháng 9/2026, CorHeart 6 được triển khai thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108, là ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam. Mang đến thêm một lựa chọn điều trị được cân nhắc trên nhu cầu cụ thể của người bệnh.

Khi một thiết bị mới được đặt vào đúng người bệnh

Ông Đ.C, 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 ngày 6/9/2026 trong tình trạng suy tim nặng. Khó thở tăng dần, không đáp ứng thuốc điều trị, ngày đêm phải ngồi để thở. Người bệnh có bệnh lý động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá; nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu diện rộng. Các phương án can thiệp điều trị nguyên nhân không còn phù hợp. Người bệnh có chỉ định ghép tim và được chuyển đến Bệnh viện để chờ ghép tim.

Tuy nhiên, thời gian chờ để có người hiến tim là một khoảng vô định, trong khi người bệnh không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc y tế. Rất may mắn là đúng thời điểm này Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị để triển khai kỹ thuật LVAD thế hệ mới: CorHeart 6. Sau thời gian thăm khám lâm sàng, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và quyết định người bệnh có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Hình ảnh cuộc phẫu thuật cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh BV

Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi như dự kiến và một tuần sau cấy ghép, ông Đ.C đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Tham gia trực tiếp ca phẫu thuật, Trung tá, BSCKI Trần Quang Thái – Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, điểm đáng chú ý của CorHeart 6 nằm ở thiết kế nhỏ gọn. Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90g; trong khi HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 × 34 mm và trọng lượng khoảng 200g.

Kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.

Với Bệnh viện TWQĐ 108, cập nhật công nghệ vì thế không dừng ở việc đưa một thiết bị mới vào sử dụng. Quan trọng hơn là lựa chọn được công nghệ phù hợp với từng nhóm người bệnh và từng bài toán điều trị.

Các bác sĩ thăm khám và động viên người bệnh

Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh: “Trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, Bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim”.

Ca bệnh Đ.C đánh dấu ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, đồng thời cho thấy quá trình liên tục cập nhật công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện TWQĐ 108 trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyên ngành tim mạch nói chung và các kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học nói riêng.

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