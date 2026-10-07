Công nghệ hỗ trợ quản lý bệnh không lây nhiễm ở vùng dân tộc thiểu số

Dữ liệu sức khỏe được chuẩn hóa

Tại tuyến y tế cơ sở, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường cần theo dõi người bệnh trong thời gian dài. Thông tin từ các lần khám, điều trị và quản lý tại cộng đồng cần được cập nhật để cán bộ y tế có thể tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của từng người.

Đây cũng là một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình ngành y tế Lào Cai xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về kết quả triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 1.378.593 hồ sơ. Trong số này, 1.270.539 hồ sơ cần làm sạch; đã xử lý 1.197.325 hồ sơ, đạt 94,24%, còn 73.218 hồ sơ chưa hoàn thành.

Nhiều cơ sở dữ liệu đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao. Cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh đã xử lý 4.269/4.269 hồ sơ; dữ liệu nhân lực y tế đạt 6.048/6.048 hồ sơ; dữ liệu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản đạt 31.033/31.033 hồ sơ. Hệ thống thông tin tiêm chủng đạt 95,67%, với 756.795/791.021 hồ sơ được xử lý; dữ liệu trẻ em đạt 90,86%.

Đối với quản lý bệnh không lây nhiễm, dữ liệu khám, chữa bệnh và hồ sơ sức khỏe là nguồn thông tin phục vụ việc theo dõi người bệnh qua nhiều lần tiếp cận dịch vụ y tế. Khi thông tin được cập nhật thống nhất, cán bộ y tế có thêm cơ sở để tra cứu lịch sử khám, tổng hợp tình trạng sức khỏe và tiếp tục quản lý tại tuyến cơ sở.

Thực tế tại Lào Cai, công nghệ thông tin đã được đưa vào hoạt động của tuyến xã. Theo đó, 100% trạm y tế xã đã sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và triển khai các phần mềm chuyên ngành, trong đó có phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm.

Việc chuẩn hóa dữ liệu vì vậy gắn với quá trình vận hành các hệ thống này. Dữ liệu càng đầy đủ, thống nhất thì việc cập nhật, tra cứu và quản lý người bệnh tại cơ sở càng thuận lợi.

Theo dõi sức khỏe người dân từ những chỉ số cơ bản.

Làm sạch và cập nhật dữ liệu thường xuyên

Sau 90 ngày triển khai, ngành y tế Lào Cai xác định tiếp tục xử lý số dữ liệu còn lại, trong đó ưu tiên các cơ sở dữ liệu về trẻ em và tiêm chủng; đồng thời kiểm tra, đối soát lại những cơ sở dữ liệu đã hoàn thành.

Một yêu cầu khác được đặt ra là duy trì việc làm sạch và cập nhật dữ liệu trong hoạt động thường xuyên của các đơn vị, thay vì chỉ thực hiện trong các đợt chiến dịch.

Ông Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, cho hay để hoàn thành chiến dịch và bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, các đơn vị tiếp tục xử lý khối lượng dữ liệu còn lại, đồng thời tăng cường kiểm tra, phúc tra, đối soát và lập danh sách dữ liệu tồn đọng.

“Dữ liệu phải có căn cứ, có khả năng truy vết và thống nhất với hệ thống chuyên ngành trước khi chốt kết quả”, ông Hào nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, việc hoàn thiện dữ liệu cũng cần sự phối hợp giữa ngành Y tế với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong xác minh thông tin định danh, cư trú, khai sinh. Các địa phương cần bố trí nhân lực, hỗ trợ ngành Y tế rà soát, cập nhật và xác minh số dữ liệu còn lại theo tiến độ đề ra.

Cùng với việc xử lý dữ liệu tồn đọng, Sở Y tế yêu cầu tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật, phạm vi và phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Dữ liệu đưa vào kết nối phải có nguồn rõ ràng, được làm sạch, chuẩn hóa và bảo đảm yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với quản lý bệnh không lây nhiễm, việc duy trì dữ liệu gắn trực tiếp với quá trình theo dõi người bệnh tại tuyến cơ sở. Thông tin về một người bệnh có thể được bổ sung qua nhiều lần khám, điều trị và quản lý. Khi dữ liệu được cập nhật liên tục, cán bộ y tế có thể tiếp tục sử dụng thông tin đã có trong những lần theo dõi sau, thay vì phải rà soát và bổ sung lại từ đầu.

Dữ liệu sức khỏe giúp bác sĩ theo dõi người bệnh liên tục.

Đồng thời, ngành y tế Lào Cai tiếp tục duy trì việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành tại tuyến cơ sở. Việc 100% trạm y tế xã đã sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và các phần mềm chuyên ngành, trong đó có quản lý bệnh không lây nhiễm, tạo điều kiện để công tác quản lý được thực hiện trên hệ thống thay vì chỉ dựa vào hồ sơ giấy.

Trong quá trình này, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các đợt làm sạch dữ liệu mà còn duy trì việc cập nhật trong hoạt động chuyên môn hằng ngày.

Tại tuyến cơ sở, những phần việc này được triển khai cùng với hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân. Với bệnh không lây nhiễm, dữ liệu sau khi được chuẩn hóa tiếp tục được bổ sung qua quá trình người dân đến khám, điều trị và theo dõi tại địa phương. Đây là phần việc đang được ngành y tế Lào Cai tiếp tục triển khai cùng với hoàn thiện các hệ thống dữ liệu và phần mềm chuyên ngành.