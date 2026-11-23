Với quy mô hơn 350 gian hàng, trong đó có 150 gian hàng chuyên sâu ngành tôm và 20 gian hàng khoa học - công nghệ, triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp và người nuôi tôm đến tìm hiểu các mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh và ứng dụng công nghệ số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan các gian hàng trưng bày, trao đổi với doanh nghiệp về sản phẩm thuỷ sản chế biến sâu tại triển lãm.

Không gian triển lãm được bố trí khoa học theo từng phân khu, giúp du khách, đối tác dễ dàng tìm hiểu chuỗi giá trị con tôm địa phương, đồng thời tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành thuỷ sản.

Tại phân khu vật tư đầu vào, các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ sản xuất tôm bố mẹ gia hoá, sạch bệnh, có khả năng thích nghi tốt với biến đổi khí hậu. Song song đó là các dòng chế phẩm vi sinh thế hệ mới chuyên xử lý đáy ao, kiểm soát khí độc và bổ sung lợi khuẩn đường ruột, giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm hệ số thức ăn và hạn chế sử dụng kháng sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Người nuôi tôm hào hứng tìm hiểu thông số kỹ thuật và nguyên lý vận hành của hệ thống giàn quạt tạo ôxy, thiết bị cơ giới hoá phục vụ nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao.

Nguồn con giống thuỷ sản chất lượng cao, khỏe mạnh được giới thiệu trực quan trong hệ thống bể trưng bày.

Ở khâu nuôi trồng và hạ nguồn, triển lãm trình diễn hệ thống quan trắc môi trường tự động qua điện thoại, máy cho ăn ứng dụng cảm biến âm thanh phục vụ mô hình tôm - rừng, tôm - lúa sinh thái; cùng dây chuyền cấp đông siêu tốc, hệ thống phân cỡ tự động, góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu.

Nhiều doanh nghiệp bố trí mô hình mô phỏng quy trình nuôi tôm công nghệ cao khép kín, tuần hoàn, giúp người nuôi dễ dàng hình dung cách bố trí ao nuôi và ứng dụng hiệu quả vật tư đầu vào vào thực tế sản xuất.

Du khách quốc tế thích thú tham quan, tìm hiểu tôm sú kích cỡ lớn được trưng bày trong bể kính.

Các sản phẩm tôm chế biến sâu, đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương được trưng bày bắt mắt tại phân khu hạ nguồn.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ, không gian triển lãm còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tư vấn trực tiếp các giải pháp kỹ thuật, kết nối với người nuôi tôm, hợp tác xã, mở ra cơ hội hợp tác trong cung ứng vật tư gắn với bao tiêu sản phẩm.

Doanh nghiệp tư vấn trực tiếp các giải pháp kỹ thuật, mở ra cơ hội kết nối giao thương và hợp tác liên kết chuỗi giá trị với người nuôi tôm.

Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người nuôi tôm và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng vật tư, con giống, công nghệ nuôi và chế biến thuỷ sản, không gian triển lãm hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội kết nối, ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi. Qua đó, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hướng đến phát triển ngành tôm theo hướng xanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế./.