Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ tại sự kiện.

Từ cửa hàng ô mai giảm thời gian tổng hợp sổ sách từ 2 giờ xuống vài phút đến doanh nghiệp Hàn Quốc tiết kiệm đến 14 ngày công mỗi tháng, các giải pháp số đang thay đổi cách những đơn vị kinh doanh vận hành. Tại TP.HCM, chương trình hỗ trợ chuyển đổi số dự kiến trị giá 370 tỷ đồng được công bố nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt diễn ra ngày 17/11 ở TP.HCM, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chuyển đổi số cần lan tỏa đến từng cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ, thay vì chỉ tập trung ở các tập đoàn lớn.

“Chuyển đổi số không phải là việc riêng của doanh nghiệp lớn. Một cửa hàng nhỏ nhận thanh toán bằng mã QR, xuất được hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến cũng là một bước chuyển đổi số có ý nghĩa”, ông nói.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại diễn đàn Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy khi ứng dụng công nghệ là giảm thời gian dành cho các công việc thủ công. Với cửa hàng ô mai Gia Bảo tại Hà Nội, việc quản lý hàng hóa, doanh thu và sổ sách từng tiêu tốn khoảng 2 giờ mỗi ngày. Sau khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, chủ cửa hàng cho biết thời gian tổng hợp số liệu chỉ còn vài phút.

“Công việc bán hàng của tôi nhàn đi 70-80%. Kinh doanh không còn là vấn đề đau đầu về sổ sách, giấy tờ nữa. Giờ tôi yên tâm kinh doanh, yên tâm buôn bán”, chủ cửa hàng chia sẻ. Việc giảm thời gian xử lý giấy tờ giúp người kinh doanh có thêm nguồn lực dành cho hoạt động bán hàng và chăm sóc khách.

Với HyoJung Softtech, doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, việc kết nối các giải pháp hóa đơn điện tử, dữ liệu và thanh toán giúp tích hợp hoạt động bán hàng với kế toán, giảm thao tác thủ công và tăng tính minh bạch. Theo doanh nghiệp, hệ thống này giúp tiết kiệm 113 giờ làm việc mỗi tháng, tương đương khoảng 14 ngày công.

Tổng giám đốc HyoJung Softtech đánh giá sự ổn định và minh bạch trong hoạt động là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư, phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Các trường hợp trên cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện đầu tư hệ thống công nghệ quy mô lớn. Với hộ kinh doanh, một phần mềm quản lý bán hàng có thể giải phóng hàng giờ làm việc mỗi ngày. Với doanh nghiệp, số hóa quy trình giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, giảm thao tác lặp lại và kiểm soát nguồn lực tốt hơn. Những thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với các đơn vị có bộ máy nhân sự tinh gọn, nơi chủ cửa hàng hoặc người quản lý thường phải trực tiếp đảm nhiệm nhiều công việc.

Việc ứng dụng công nghệ giúp gia tăng năng suất lao động, tối ưu hoá quy trình làm việc tại nhiều doanh nghiệp.

Tại diễn đàn Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt, Viettel công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP.HCM với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng. Các hỗ trợ tập trung vào 3 nhóm, bao gồm quản lý bán hàng, số hóa quản trị doanh nghiệp và giao dịch điện tử.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, cho rằng hiệu quả chuyển đổi số cần được đo bằng giá trị công nghệ tạo ra cho hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ ở số lượng doanh nghiệp tiếp cận giải pháp. Bà cho biết doanh nghiệp sẵn sàng tham gia từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp, triển khai, hỗ trợ sử dụng đến đánh giá hiệu quả.

Hiện nay, nền tảng Tammi có 23 triệu người dùng và đặt mục tiêu đạt 100 triệu người dùng. Đây là kênh thông tin và chăm sóc khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp gửi thông báo, tra cứu dịch vụ và tương tác trực tiếp với người dùng. Quy mô người dùng hiện tại tạo cơ sở để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kết nối và chăm sóc khách hàng trên nền tảng số.

Diễn đàn Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt cũng là hoạt động hưởng ứng Vibrant HCMC - Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 do UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai. Với thông điệp TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm, chương trình Vibrant HCMC kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa và giải trí, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và các nền tảng số nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.