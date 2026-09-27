Công nghệ giúp tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt
Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt. Từ những doanh nghiệp đầu tư đồng bộ công nghệ làm sạch, xử lý hơi nước nóng, kho lạnh đến yêu cầu hoàn thiện chuỗi từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics và chế biến, công nghệ sau thu hoạch đang trở thành một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/cong-nghe-giup-tang-suc-canh-tranh-cho-nong-san-viet/7277.html