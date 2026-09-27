Công nghệ giúp tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

Cuối năm 2025, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, chị Nguyễn Thị Trâm (sinh năm 1990, người gây dựng một trang trại ứng dụng công nghệ cao ở Bắc Ninh) đã nói về một điểm nghẽn mà chính mình từng trải qua: Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao cần vốn rất lớn, nhưng thực tế nông dân rất khó vay đủ vốn do đất sản xuất chủ yếu đi thuê, không đủ tài sản thế chấp. Chị đã kiến nghị hình thành một quỹ tín dụng dành cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao.