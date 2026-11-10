Công nghệ giúp nhận diện tài khoản thanh thiếu niên trên Instagram

Meta dùng AI để phát hiện tài khoản trong độ tuổi thanh thiếu niên, kể cả khi chủ tài khoản khai báo tuổi trưởng thành.

Meta đang mở rộng triển khai trên toàn cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ước tính độ tuổi người dùng Instagram. Công nghệ này giúp phát hiện các tài khoản mà Meta cho rằng có thể thuộc về thanh thiếu niên, ngay cả khi người dùng khai báo ngày sinh không chính xác.

Tài khoản thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger được áp dụng các biện pháp bảo vệ tích hợp, trong đó có giới hạn về người có thể liên hệ, nội dung thanh thiếu niên nhìn thấy và thời gian sử dụng ứng dụng. Việc xác định đúng nhóm tuổi là một phần quan trọng để các thiết lập này được triển khai với những tài khoản cần được bảo vệ.

Việc mở rộng công nghệ AI nhận diện này nhằm giúp thanh thiếu niên có môi trường trực tuyến an toàn và phù hợp hơn.

Meta đã bắt đầu sử dụng công nghệ này trước đó và ghi nhận những kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, Meta mở rộng triển khai cách thức xác định độ tuổi này trên toàn cầu.

Ước tính độ tuổi bằng AI là biện pháp hỗ trợ nhận diện, không đồng nghĩa với việc xác minh chính xác tuổi của tất cả người dùng trong mọi trường hợp. Meta sẽ tiếp tục cải thiện cách xác định độ tuổi nhằm giảm tình trạng thanh thiếu niên không được áp dụng những thiết lập phù hợp.

Bên cạnh Instagram, Meta đang tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook và dự kiến bắt đầu triển khai công nghệ tương tự trên Threads trên toàn cầu vào cuối năm nay.

Meta cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cải thiện các công nghệ giúp phát hiện tài khoản có thể thuộc về trẻ dưới 13 tuổi và nhận diện thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, nhằm hỗ trợ áp dụng các trải nghiệm phù hợp với từng nhóm tuổi. Đây là một phần trong những nỗ lực dài hạn của Meta để giúp thanh thiếu niên có môi trường trực tuyến an toàn và phù hợp hơn.