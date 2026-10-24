Công nghệ giúp hoán đổi khuôn mặt chỉ trong vòng 10 giây?

Trong suốt tuần qua, YouTube tràn ngập các video về một bộ đôi kỳ quặc thực hiện những điệu nhảy sôi động, vui tươi, đi kèm với phần phụ đề được biến tấu đầy hài hước dựa trên lời bài hát gốc. Vũ đạo này được lấy từ đoạn mở đầu ca khúc NEON của nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE, một dự án do nhà sản xuất Lee Soo Man giới thiệu khi ông trở về Hàn Quốc sau ba năm vắng bóng, đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng lan truyền (meme).

Từ các nhà sản xuất như Lee Soo Man, Park Jin Young, các doanh nhân tên tuổi như Lee Jae Yong (Chủ tịch của Samsung), Chey Tae Won (Chủ tịch của SK Group), cho đến dàn diễn viên của chương trình tạp kỹ Infinite Challenge, tất cả đều được "biến hóa" thành một phần của bộ đôi nhảy múa này. Nếu bạn thấy bạn bè mình chia sẻ những video chế tương tự với hình ảnh của chính họ, có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào để tạo ra chúng. Bí mật đằng sau những video này chính là công cụ "Genjutsu" từ Higgsfield AI.

Thuật ngữ "Genjutsu" có nghĩa là "ảo thuật", một khái niệm quen thuộc với nhiều người qua bộ truyện tranh Naruto, dùng để chỉ kỹ thuật thay đổi nhận thức của một người. Trên trang web chính thức, Higgsfield mô tả công cụ này là phương thức "thao túng thực tại" (reality manipulation).

Đây là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế quy trình bắt chuyển động (motion capture) vốn thường được dùng trong sản xuất phim và trò chơi. Quy trình bắt chuyển động truyền thống vốn rất tốn kém, đòi hỏi một không gian studio chuyên biệt, hàng chục camera chuyên dụng cùng các diễn viên phải mặc những bộ đồ ghi hình chuyển động đặc thù. Giờ đây, khi toàn bộ quy trình phức tạp đó có thể được thay thế chỉ bằng vài cú nhấp chuột, công nghệ này đang tạo nên một làn sóng xôn xao trong ngành sản xuất video.