Công nghệ đưa nông sản Cà Mau vươn xa

Thông qua chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp sức xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và hướng đến xuất khẩu.

Mở rộng thị trường nhờ Chứng nhận HACCP

Ông Lê Việt Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau (bìa trái), trao chứng nhận HACCP cho Công ty Hương Bảo Châu.

Triển khai từ năm 2021, chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng đã giúp nhiều doanh nghiệp tại Cà Mau đổi mới quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại Công ty TNHH MTV Hương Bảo Châu (xã U Minh), việc áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) vào sản xuất muối cua, chà bông cua giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các khâu, từ nguyên liệu đến chế biến.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty, cho biết, chứng nhận HACCP là điều kiện quan trọng để sản phẩm tiếp cận các thị trường uy tín và hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, chi phí xây dựng hệ thống và hoàn thiện hồ sơ khá lớn. Năm 2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn thủ tục, giúp doanh nghiệp tiết kiệm gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, sản phẩm có thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công nhân Công ty Hương Bảo Châu kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến muối cua theo tiêu chuẩn HACCP.

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Cẩm Linh (xã Phú Mỹ) áp dụng HACCP vào quy trình sản xuất yến sào, kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến đóng gói, bảo quản. Việc chuẩn hoá quy trình giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra cho các nhà yến tại địa phương. Đến nay, sản phẩm của công ty đã tiếp cận thị trường phía Bắc và doanh nghiệp ký kết hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc.

Ông Tô Chí Lợi, Giám đốc Công ty, cho biết, sự hỗ trợ về khoa học, công nghệ và thủ tục của ngành chức năng giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, có điều kiện mở rộng quy mô, tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Sản phẩm yến sào của Công ty TNHH SX TM DV Phan Cẩm Linh nâng cao giá trị, mở rộng thị trường nhờ áp dụng tiêu chuẩn HACCP.

Tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

HACCP giúp doanh nghiệp nhận diện, kiểm soát các mối nguy sinh học, hoá học và vật lý trong quá trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Lê Việt Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau, cho biết, giai đoạn 2021-2026, đơn vị đã hỗ trợ 26 doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000:2018; đồng thời hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 63 sản phẩm trên địa bàn. Riêng những tháng đầu năm 2026, có thêm 3 doanh nghiệp đạt chứng nhận HACCP.

Ông Lê Việt Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau (bìa trái), trao chứng nhận HACCP cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Cẩm Linh.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối, thị trường xuất khẩu.

Đây cũng là nền tảng để các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của Cà Mau mở rộng đầu ra, hướng đến sản xuất an toàn và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân./.