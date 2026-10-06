Công nghệ, dữ liệu số hỗ trợ điều hành giao thông Thủ đô

Vận hành 24/24 giờ, chủ động từ Trung tâm

Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội (Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) một ngày đầu tháng 10/2026, hình ảnh từ nhiều tuyến đường, nút giao và các cây cầu trọng điểm liên tục được truyền về hệ thống màn hình tại Trung tâm.

Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội (Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội)

Một chiếc xe thư báo gặp sự cố, phải dừng ở làn giữa ngay đầu cầu Thanh Trì trong lúc mật độ phương tiện trên cầu rất lớn. Ngay khi hệ thống camera AI phát cảnh báo, cán bộ trực tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội thông tin sự cố đến Đội CSGT phụ trách địa bàn. Chỉ ít phút sau, tổ CSGT có mặt, phối hợp xử lý sự cố và phân luồng. Chiếc xe sau đó tiếp tục di chuyển, giao thông được bảo đảm.

Trên đường Giải Phóng, hai ôtô dừng, đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, trong phạm vi cấm dừng, đỗ. Các vi phạm được camera AI ghi nhận, thông tin sau đó được chuyển đến Đội CSGT địa bàn để xử lý.

Cán bộ làm nhiệm vụ nhanh chóng quan sát, phát hiện xe thư báo gặp sự cố trên cầu Thanh Trì và thông báo cho CSGT đến hỗ trợ.

Hệ thống bảng Led điện tử hiển thị thông tin giao thông.

Đây là hai trong số nhiều dữ liệu trực quan mà PV được quan sát khi có mặt tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, nơi đang vận hành gần 5.000 camera giám sát, theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến, nút giao trọng điểm. Hệ thống giúp CSGT phát hiện sự cố, khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời điều tiết, phân luồng và xử lý.

“Hệ thống giám sát, điều hành giao thông được Phòng CSGT duy trì hoạt động 24/24 giờ. Khi phát hiện ùn ứ, sự cố hoặc tình huống phát sinh, cán bộ điều hành có thể xác định vị trí, theo dõi diễn biến, đánh giá mức độ ảnh hưởng để phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án điều tiết, phân luồng và xử lý”, Trung tá Bùi Thị Thơm - cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết.

Trung tá Bùi Thị Thơm

Theo Trung tá Bùi Thị Thơm, hiện Phòng CSGT duy trì điều hành hoạt động đèn tín hiệu tại 564 nút giao, đồng thời thiết lập và duy trì 23 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục giao thông chính. Các tuyến được tổ chức trên nhiều tuyến đường như Hàng Bông, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Âu Cơ - An Dương Vương, Trần Duy Hưng, Cổ Linh, Phạm Văn Đồng…

Từ dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực, lực lượng CSGT có thể theo dõi hướng di chuyển, mật độ phương tiện và tình hình tại từng khu vực để phục vụ công tác điều hành. Khi xuất hiện nguy cơ ùn tắc hoặc xảy ra sự cố, phương án xử lý được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, từ điều chỉnh tín hiệu đèn, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông đến huy động lực lượng trực tiếp tại hiện trường. Việc kết hợp giữa giám sát từ Trung tâm với lực lượng làm nhiệm vụ trên đường giúp Phòng CSGT chủ động hơn trong xử lý các tình huống, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Cùng với phục vụ công tác điều hành, hệ thống camera còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm và hỗ trợ các nhiệm vụ nghiệp vụ khác.

Khu vực phức tạp về ANTT được giám sát 24/24.

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 16 đến 29/9, qua hệ thống giám sát, đơn vị đã phát hiện và gửi thông báo xử lý 7.813 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có 3.659 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 3.205 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 389 trường hợp dừng xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; 265 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 146 trường hợp ô tô và 119 trường hợp mô tô.

Ngoài ra, hệ thống ghi nhận 140 trường hợp đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện; 87 trường hợp vi phạm quy định về phần đường, làn đường; 39 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 24 trường hợp dừng xe tại vị trí bên trái đường một chiều.

Cũng trong thời gian trên, Phòng CSGT đã phối hợp cung cấp, trích xuất hình ảnh 34 lượt cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, phục vụ công tác điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Hệ thống camera giúp lực lượng CSGT theo dõi diễn biến, mật độ phương tiện trên các tuyến đường theo thời gian thực, kịp thời phát hiện nguy cơ ùn tắc và các tình huống phát sinh

Từ ứng dụng công nghệ đến quản trị giao thông bằng dữ liệu

Việc Phòng CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Theo thông tin Công an TP Hà Nội công bố, cuối tháng 9/2026, thành phố đang triển khai hệ thống 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường, phố chính khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí, nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu giao thông. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 31/12/2026 hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp và thiết bị ngoại vi để sẵn sàng đưa hệ thống vào khai thác.

Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Với Phòng CSGT, công nghệ không chỉ phục vụ ghi nhận hình ảnh và xử lý vi phạm. Khi hệ thống camera, Trung tâm điều hành, hệ thống đèn tín hiệu và dữ liệu được kết nối, lực lượng CSGT có thêm công cụ để giám sát giao thông 24/24 giờ, chủ động điều hành, phát hiện sớm nguy cơ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Quan trọng hơn, nguồn dữ liệu được tích lũy trong quá trình vận hành tạo cơ sở để đánh giá thực trạng giao thông, nhận diện những điểm, tuyến thường xuyên phát sinh vấn đề và phục vụ việc nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức giao thông.

Từ đó, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từng bước chuyển từ việc hỗ trợ tác nghiệp sang nâng cao năng lực quản trị giao thông, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những kết quả gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên địa bàn Thủ đô.