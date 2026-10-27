Công nghệ động cơ đẩy khí nén trên siêu xe Tesla Roadster hoạt động ra sao để có thể bay?

Tesla vừa chính thức công bố video hậu trường ghi lại các thử nghiệm kỹ thuật ban đầu của mẫu siêu xe thể thao Roadster. Video hé lộ giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá khi kết hợp giữa kết cấu cơ khí xe điện truyền thống và hệ thống đẩy khí nén lấy cảm hứng từ công nghệ hàng không vũ trụ của SpaceX, mang đến khả năng gia tốc và vận hành chưa từng có trong ngành công nghiệp ô tô thương mại.

Cơ chế hoạt động của hệ thống động cơ đẩy khí nén SpaceX

Trọng tâm kỹ thuật của Tesla Roadster nằm ở cụm 10 động cơ đẩy bằng khí nén được bố trí xung quanh thân xe. Trong số đó, 4 động cơ đặt ở phía đuôi xe đóng vai trò trợ lực chính, cung cấp lực đẩy tức thời để đạt mức gia tốc kỷ lục vượt xa giới hạn bám đường của các loại lốp cao su thông thường. Các động cơ còn lại hỗ trợ kiểm soát hướng di chuyển, cho phép phương tiện nhấc bổng khỏi mặt đất và thực hiện các động tác xoay trở ở góc độ đặc biệt.

Thay vì đốt nhiên liệu sinh khí thải như động cơ phản lực truyền thống, hệ thống này vận hành hoàn toàn bằng việc giải phóng luồng khí nén áp suất cực cao từ hỗn hợp khí nitơ. Toàn bộ lượng khí được nén và lưu trữ an toàn trong một bình áp suất bọc sợi composite cỡ lớn, đặt ngay phía sau hai ghế ngồi phía trước. Khí nén sau đó được điều hướng thông qua mạng lưới đường ống chịu áp lực cao trực tiếp đến các vòi phun điều khiển điện tử.

Khí động học chủ động với công nghệ mượn từ robot Optimus

Bên cạnh hệ thống đẩy khí nén, tính ổn định của Tesla Roadster còn được tối ưu hóa nhờ hệ thống khí động học chủ động. Đuôi xe được trang bị một cánh gió di động kích thước lớn có khả năng thay đổi biên độ góc linh hoạt theo từng tình huống lái xe cụ thể.

Khi xe phanh gấp hoặc thực hiện các pha vào cua ở dải tốc độ cao, cánh gió này sẽ tự động dựng nghiêng 90 độ để đóng vai trò như một phanh khí động học, giúp giảm quãng đường phanh và tăng lực ép xuống mặt đường. Đáng chú ý, cơ chế chuyển động mượt mà của cánh gió được vận hành nhờ vào các bộ truyền động mượn từ dự án robot hình người Tesla Optimus, chứng minh sự tối ưu hóa chuỗi linh kiện cơ điện giữa các dự án của hãng.

Màn bay lên của Roadster tại buổi ra mắt

Các phiên bản thương mại và chính sách đặt cọc

Kể từ thời điểm ra mắt bản concept lần đầu vào năm 2017, Tesla đã liên tục tinh chỉnh thiết kế và công nghệ của Roadster để thương mại hóa các tính năng thử nghiệm. Mức chi phí đặt chỗ trước hiện được công bố chi tiết tùy theo từng biến thể kỹ thuật:

Sự kết hợp giữa công nghệ lưu trữ khí nén áp suất cao và hệ thống truyền động điện đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành chế tạo xe hiệu năng cao, mở ra hướng đi khác biệt cho các phương tiện siêu xe tương lai.