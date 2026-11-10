Công nghệ đối đầu nhân văn: Cuộc đấu trí nghẹt thở tại Sinh viên Thế hệ mới 2026

Màn chạm trán của hai màu sắc đối lập

Trước khi bước vào những vòng đấu căng thẳng, cả hai đội thi đều mang theo tinh thần quyết chiến quyết thắng mạnh mẽ. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội mang đến phòng lab tinh thần thép và sự quyết tâm chinh phục đỉnh cao công nghệ với dự án "EcoSafePin" - hệ thống giám sát đa tầng tự động không dây, cảnh báo từ xa và dập cháy xe điện bằng CO2.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội lại chọn cách tiếp cận đời sống thông qua ngôn ngữ, văn hóa và hơi thở cộng đồng với dự án "Nối Vị" (bảo tồn di sản ẩm thực truyền thống qua mô hình kinh tế di sản). Thể thức thi đấu đối đầu trực tiếp tại vòng sân khấu hóa và phản biện dự án đã đặt hai đội vào một trận chiến "sinh tử": Một đội giành quyền bước tiếp vào vòng thực địa, đội còn lại phải tiếc nuối dừng chân.

Hai đội thi trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại vòng thi Sân khấu hoá và Phản biện. Ảnh: Ban tổ chức

Sân khấu hóa: Nơi tri thức hòa quyện cùng nghệ thuật biểu diễn

Tại phần thi sân khấu hóa và trình bày dự án, hai đội thi đã xuất sắc vượt qua thử thách biểu diễn nghệ thuật và thuyết trình cốt lõi để mềm hóa những thuật toán khô khan hay lý thuyết di sản phức tạp thành những tiết mục đầy cảm xúc.

Đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chia sẻ về quá trình luyện tập đầy cam go và áp lực: "Bọn em cũng đã cố gắng hết sức và bung hết mình, chỉ quan tâm đến việc là mình đã luyện tập như thế nào, mình có khả năng như thế nào". Nhóm đã tái hiện nỗi đau từ các vụ cháy chung cư mini, qua đó làm nổi bật giải pháp an toàn tự động mang thông điệp: "Khoa học dẫn đường - An tâm sống xanh, Công nghệ thông minh - Định hình sống sạch".

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội mang đến không gian trầm lắng, đong đầy hoài niệm qua hình ảnh món cháo sát xứ Phú Sơn với khẩu hiệu "Gen Z nhập quốc - Bếp quê chuyển mình". Đại diện đội thi bộc bạch nỗi niềm phía sau ánh đèn sân khấu: "Thật ra bên ngoài thì chúng em cười vui vậy thôi, chứ sâu thẳm bên trong tụi em rất hồi hộp và lo lắng". Dù vậy, các bạn đã mang đến không gian hoài niệm qua hình ảnh món cháo sát xứ Phú Sơn.

Dưới góc nhìn chuyên môn, diễn viên, ca sĩ Nguyễn Quang Anh - Bạn đồng hành chương trình- bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước những màn hóa thân đầy cảm xúc của các bạn trẻ. Dù đứng trước lằn ranh lựa chọn khó khăn giữa hai phong cách khoa học kỹ thuật và văn hóa nghệ thuật, vị khách mời đánh giá rất cao chiều sâu cùng sự đầu tư nghiêm túc của cả hai đội trong việc đưa tri thức chạm đến trái tim khán giả.

Ca sĩ, diễn viên Quang Anh tại vòng thi Sân khấu hoá và Phản biện miền Bắc Sinh viên Thế hệ mới 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Màn tranh luận nảy lửa giữa hai đội thi

Bước vào vòng phản biện, không khí hội trường nóng lên từng giây khi những mũi nhọn sắc bén được cả hai đội đặt lên bàn cân.

Đội thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội lập tức tung ra đòn chí mạng hướng vào tính khả thi của dự án công nghệ: "Chi phí từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng có thực sự là một con số tối ưu để tiếp cận các nhóm yếu thế trong xã hội? Hơn nữa, tác động thực tế sau 1 năm sẽ ra sao khi dự án pin CO2 của các bạn vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy truyền thống?".

Không hề nao núng, đội thi Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đanh thép phản hồi: "Chúng tôi khẳng định việc làm chủ công nghệ và tự chủ sản xuất chính là chìa khóa để tối ưu hóa giá thành, từ đó hướng đến một giải pháp chủ động phòng ngừa an toàn cho toàn dân".

Vòng thi Phản biện dự án của hai đội thi trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức

Ngay sau đó, thế trận xoay chiều khi đại diện khối công nghệ đặt câu hỏi ngược lại đầy hóc búa về bài toán văn hóa của đội bạn: "Mẫu khảo sát của các bạn liệu có quá nhỏ để đại diện cho khẩu vị của toàn cộng đồng? Và việc thương mại hóa có làm phai mờ hay phá vỡ đi bản sắc của di sản ẩm thực gốc?".

Giữ vững bản sắc chuyên ngành, đội thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội khéo léo gỡ nút thắt: "Chúng tôi không thương mại hóa một cách mù quáng hay áp đặt khẩu vị lên công chúng. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển "kinh tế di sản" thông qua việc xây dựng một bộ công cụ chẩn đoán đứt gãy văn hóa một cách khoa học và bền vững".

Những màn đấu trí sắc sảo, dồn dập và đầy tính thực tiễn này đã buộc ban giám khảo phải cân đo đong đếm từng tiêu chí khắt khe nhất trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Dư âm và chiến thắng ngoạn mục với cách biệt 0,25 điểm

Giờ phút công bố kết quả đã khiến toàn bộ hội trường nín thở. Khoảng cách biệt giữa hai đội thi chỉ vỏn vẹn 0,25 điểm trên tổng thang điểm 15 - một con số sát nút nhưng đủ để định đoạt số phận của cả một hành trình dài.

Với điểm số nhỉnh hơn trong gang tấc, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chính thức giành chiến thắng nghẹt thở để bước tiếp vào vòng Thực địa.

Dù phải dừng bước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội vẫn để lại dấu ấn đậm nét về một thế hệ sinh viên nhân văn bản lĩnh, giàu nhiệt huyết, luôn tràn đầy tình yêu với giá trị truyền thống và khao khát cống hiến cho cộng đồng. Trận so tài tại Sinh viên Thế hệ mới 2026 khép lại nhưng dư âm về khát vọng tuổi trẻ, trí tuệ Việt Nam và trách nhiệm xã hội vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

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