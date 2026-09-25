Công nghệ định hình lại hành vi tiêu dùng, mua sắm

Các diễn giả khách mời thảo luận, trao đổi tại hội thảo. Ảnh: SGU

Ngày 25-9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế, tài chính và quản trị (ICEFM) 2026 với chủ đề phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh thế giới chuyển đổi. Các chuyên gia trong và ngoài nước đã mang đến những góc nhìn sắc bén về việc AI, Metaverse (vũ trụ ảo) và công nghệ số đang tái định hình sâu sắc tâm lý cùng hành vi của người tiêu dùng.

Chia sẻ tại hội thảo, GS-TS Catherine Prentice (Đại học Southern Queensland, Úc) nhấn mạnh rằng chìa khóa bền vững nằm ở việc thấu hiểu sâu sắc tâm lý khách hàng. Nghiên cứu của bà chỉ ra rằng trong bối cảnh thắt chặt tài chính, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn bốc đồng ngắn hạn mà hướng tới hạnh phúc ý nghĩa. Khách hàng đưa ra quyết định mua sắm các sản phẩm cao cấp như một hình thức tự thưởng nhằm ăn mừng những thành tựu cá nhân đạt được.

GS-TS Catherine Prentice (Úc) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: SGU

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra những tác động tâm lý phức tạp. Theo nghiên cứu về quảng cáo TikTok do AI tạo ra (AIGC) tác động đến Gen Z Việt Nam của nhóm tác giả Trường Đại học Sài Gòn, sự sáng tạo thuật toán làm tăng cảm nhận về tính thông minh của thương hiệu, từ đó thúc đẩy ý định mua hàng. Đáng chú ý, những video có vẻ “kỳ quái” lại thu hút được sự chú ý ban đầu của giới trẻ.

Một đại biểu đặt câu hỏi cho nhóm nghiên cứu quảng cáo AI: "Làm thế nào để nhà quảng cáo xác định mức độ chân thật phù hợp để video xuất hiện tinh tế mà không gây sợ hãi cho người xem?". Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ rằng thương hiệu không nhất thiết phải cố gắng mô phỏng con người một cách hoàn hảo tuyệt đối, mà nên tập trung vào nội dung tự nhiên, sáng tạo và thử nghiệm đa dạng góc nhìn trên đối tượng mục tiêu.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, nhấn mạnh hội thảo với nhiều ý kiến thảo luận cởi mở sẽ góp phần gợi mở những hướng nghiên cứu và quyết định quản trị có thể góp phần định hình tương lai bền vững.