Công nghệ địa kỹ thuật cho hạ tầng tương lai
Hơn 1.200 đại biểu đến từ trên 50 quốc gia đã hội tụ tại Hà Nội trong hai ngày 26 và 27/11 để tham dự GEOTEC HANOI 2026. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, diễn đàn mở ra không gian kết nối các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp quốc tế nhằm tìm kiếm những giải pháp địa kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về xử lý nền móng và phát triển bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-nghe-dia-ky-thuat-cho-ha-tang-tuong-lai-246261127121505356.htm