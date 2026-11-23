Ứng dụng công nghệ di truyền, AI để cải thiện chất lượng giống

Với kim ngạch xuất khẩu 1,8 - 2,4 tỷ USD mỗi năm, cá tra là ngành hàng quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, tạo hàng trăm nghìn việc làm và liên kết với nhiều lĩnh vực như thức ăn, chế biến, logistics, bao bì. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với những thách thức về chất lượng con giống, dịch bệnh, môi trường và nguồn nước.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất giống cá tra Vĩnh Hoàn Nguyễn Quang Vinh, nguồn giống chưa ổn định cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt trong thời điểm trái vụ, ảnh hưởng đến kế hoạch thả nuôi, làm tăng tỷ lệ hao hụt và chi phí sản xuất.

Ngành hàng cá tra cần đột phá từ công nghệ và giống chất lượng cao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Dịch bệnh tiếp tục gây thiệt hại, trong khi việc sử dụng vaccine phòng bệnh còn vướng mắc về kiểm định, cấp phép và chi phí tiếp cận. Chất lượng và lưu lượng nước sông Mekong suy giảm cũng đặt ra yêu cầu giảm phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Bên cạnh đó, một số quy định về quản lý nước thải, bùn thải chưa phù hợp với đặc thù ao nuôi.

Những thách thức này cho thấy ngành cá tra phải chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích, sản lượng sang nâng cao hiệu quả sản xuất, trước hết là cải thiện chất lượng con giống.

Ông Vinh đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ di truyền, chọn giống gia đình và chỉ thị phân tử để cải thiện tốc độ tăng trưởng, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, tiến tới nâng cao khả năng kháng bệnh và chất lượng thịt phi lê. Đồng thời, nghiên cứu công nghệ sinh sản, ương giống trái vụ nhằm ổn định nguồn cung, hướng tới hình thành đàn giống được đánh giá chất lượng và quy trình có thể chuyển giao vào sản xuất.

Ở góc độ nghiên cứu, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc đang triển khai chương trình chọn giống cá tra, tập trung vào các tính trạng có giá trị kinh tế như tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn, tỷ lệ thịt và màu sắc phi lê.

TS. Lữ Đức Bryce, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Di truyền và Hệ gene tại Tập đoàn Việt Úc, cho biết công nghệ di truyền và hệ gene được sử dụng để phân tích DNA, xác định mối liên hệ giữa các biến thể di truyền với những tính trạng mong muốn. Dữ liệu hệ gene còn giúp xác định quan hệ huyết thống, kiểm soát cận huyết và duy trì đa dạng di truyền trong quần thể.

Đáng chú ý, màu sắc thịt phi lê là tính trạng có khả năng di truyền từ cá bố mẹ sang thế hệ con, ảnh hưởng trực tiếp đến phân loại chất lượng và giá thu mua. Để nâng cao hiệu quả đánh giá, Việt Úc ứng dụng AI, học máy và học sâu trong phân tích hình ảnh, tự động chấm điểm màu sắc phi lê. Việc kết hợp dữ liệu hình ảnh với thông tin di truyền giúp đánh giá tiềm năng di truyền của từng cá thể, giảm phụ thuộc vào nhận định cảm quan và tăng tính nhất quán trong chọn lọc. Đây là hướng tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng con giống ngay từ khâu chọn lọc, tạo nền tảng cải thiện hiệu quả sản xuất ở các công đoạn tiếp theo.

Chuyển đổi số toàn chuỗi, giảm chi phí sản xuất

Bên cạnh cải thiện con giống, ứng dụng công nghệ trong quản lý thức ăn, môi trường và dịch bệnh được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả nuôi cá tra.

Đại diện Vĩnh Hoàn đề xuất hoàn thiện hệ thống cho ăn tự động, tích hợp phần mềm quản lý dữ liệu để giảm nhân công, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), công nghệ thủy âm và học máy nhằm theo dõi hành vi cá, giám sát môi trường, dự báo dịch bệnh và cảnh báo sớm cho người nuôi.

Trong phòng bệnh, doanh nghiệp kiến nghị tăng cường nghiên cứu vaccine hiệu quả cao, chi phí hợp lý; đánh giá tỷ lệ sống, mức sử dụng kháng sinh và hiệu quả kinh tế trước khi triển khai rộng rãi. Cùng với việc rút ngắn thời gian kiểm định, cấp phép, Vĩnh Hoàn đề xuất xem xét hỗ trợ 20 - 30% chi phí vaccine cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi liên kết.

Về môi trường, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu chế phẩm sinh học thế hệ mới kết hợp mô hình nuôi tuần hoàn, hạn chế thay nước và tăng khả năng tái sử dụng nước sau xử lý. Đồng thời, rà soát quy chuẩn nước thải phù hợp với đặc thù ao nuôi, hoàn thiện hướng dẫn thu gom, vận chuyển và tái chế bùn thải thành phân hữu cơ.

Để các giải pháp công nghệ được ứng dụng đồng bộ, ông Nguyễn Quang Vinh kiến nghị xây dựng Chương trình Quốc gia về Cơ sở dữ liệu gene và chọn lọc giống cá tra gắn với sức khỏe thủy sản; đầu tư hạ tầng giải mã gene, trung tâm giống có truy xuất nguồn gốc và hệ thống dữ liệu dùng chung về vùng nuôi, môi trường, dịch bệnh, thị trường.

Doanh nghiệp cũng đề xuất hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Trong đó, doanh nghiệp đặt bài toán thực tiễn, viện trường nghiên cứu và chuyển giao, Nhà nước tạo cơ chế, đầu tư hạ tầng, còn các tổ chức tài chính cung cấp nguồn vốn phù hợp.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, tỉnh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển ngành cá tra giai đoạn 2026 - 2030, với 5 hướng đột phá: phát triển giống chất lượng cao, nuôi thông minh, chuyển đổi số toàn chuỗi, chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn và đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện. Trọng tâm là chọn giống tăng trưởng nhanh, kháng bệnh tốt, tỷ lệ phi lê cao; ứng dụng tự động hóa, quan trắc môi trường và quản lý dịch bệnh; kết nối dữ liệu từ sản xuất giống đến chế biến, tiêu thụ. Đồng thời, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ collagen, dầu cá và phụ phẩm, gắn với giảm phát thải.

Tỉnh kiến nghị Trung ương xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cho chuỗi ngành hàng cá tra, ưu tiên giống chất lượng cao, kiểm soát dịch bệnh, giảm chi phí nuôi và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung, đầu tư hạ tầng cấp thoát nước, quan trắc môi trường và xử lý chất thải tại các vùng nuôi tập trung. Cùng với đó, tăng cường liên kết vùng, phát triển logistics, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị xuất khẩu.

Từ thực tiễn doanh nghiệp đến định hướng của địa phương, việc nâng cao giá trị ngành cá tra đang đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ từ con giống, quy trình nuôi đến chế biến và quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó, khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ quyết định mức độ chuyển biến của ngành hàng này.