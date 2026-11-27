Các đại biểu thực hiện nghi thức tuyên bố đồng hành cùng Diễn đàn SDMD 2045, tăng cường liên kết và hợp tác vì sự phát triển bền vững ĐBSCL - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết Thành phố đã ban hành danh mục 16 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 đến 2030.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, xây dựng hạ tầng và ban hành cơ chế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là thu hút nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hình thành sản phẩm có giá trị thực chất. TP. Cần Thơ mong muốn Đại học Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của vùng; đồng thời cam kết tạo điều kiện để nhà khoa học, doanh nghiệp và các đối tác cùng nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng.

Mười nhóm bài toán, những sản phẩm cần được kiểm chứng

Tại Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Cần Thơ) nhấn mạnh đến định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược cho vùng. Vấn đề được ông đặt ra là chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất, điều kiện thực tế và khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào sử dụng.

Từ những điểm nghẽn của vùng, đại biểu đến từ Đại học Cần Thơ đề xuất định hướng công nghệ cho 10 nhóm bài toán trọng điểm. Với an ninh nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu, giải pháp được gợi ý gồm trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến kết nối, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thủy văn và bản sao số. Các sản phẩm được đề xuất phát triển gồm hệ thống cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn; mạng lưới quan trắc dòng chảy, độ mặn; bản đồ GIS rủi ro sạt lở, sụt lún cấp vùng.

Trong nông nghiệp, tham luận đề xuất trợ lý ảo tư vấn canh tác, AI hỗ trợ dự báo sâu bệnh và năng suất, thiết bị bay không người lái giám sát đồng ruộng, cảm biến đất và nước phục vụ canh tác chính xác. Mục tiêu là nâng hiệu quả sử dụng vật tư, kiểm soát chi phí, chất lượng sản phẩm và phát thải.

Với thủy sản, các hướng nghiên cứu tập trung vào giám sát môi trường ao nuôi, dự báo dịch bệnh, tối ưu thức ăn và năng lượng, phát triển chế phẩm sinh học, vaccine, công nghệ sản xuất giống và truy xuất nguồn gốc.

Sau công nghệ thu hoạch, Đại học Cần Thơ đặt vấn đề phát triển chế biến sâu, tự động hóa, bảo quản, khai thác phụ phẩm và kinh tế tuần hoàn. Đối với logistics, những sản phẩm được gợi ý gồm nền tảng điều phối vận tải nông sản, giám sát kho lạnh bằng cảm biến và bản sao số mạng lưới logistics để mô phỏng kết nối cảng, đường thủy và đường bộ.

Một điểm nghẽn khác là dữ liệu giữa các ngành, địa phương chưa liên thông. Tham luận đề xuất nền tảng dữ liệu dùng chung ĐBSCL, hệ thống AI phân tích dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh cấp vùng. Các nhóm bài toán còn lại hướng tới năng lượng sạch, kinh tế xanh, nâng năng lực công nghiệp, kinh tế biển và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn SDMD 2026, cùng thảo luận giải pháp ứng dụng công nghệ chiến lược để phát triển bền vững ĐBSCL - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Đặt hàng nghiên cứu, tạo địa chỉ ứng dụng công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe xác định, Đại học Cần Thơ có thể đóng góp thông qua nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng, đào tạo nhân lực công nghệ cao và kết nối Nhà nước, nhà trường với doanh nghiệp. Các nghiên cứu đã và đang thực hiện trải rộng từ công nghệ số, giống lúa và rau màu thích ứng biến đổi khí hậu đến thủy sản, công nghệ sinh học, vật liệu và môi trường.

Nhà trường còn nghiên cứu ứng dụng than sinh học trong xử lý nước, cải tạo đất, giảm phát thải; nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh; mô phỏng doanh nghiệp và thị trường vùng; công nghệ phục vụ giáo dục và du lịch số.

Đại học Cần Thơ kiến nghị xây dựng chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược vùng, gắn với những bài toán lớn và cơ chế điều phối; phát triển hạ tầng dữ liệu, AI, logistics thông minh; tăng đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nhấn mạnh yêu cầu gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nhân lực tại chỗ. Theo ông, khi một đề tài kết thúc, địa phương cần có đội ngũ đủ khả năng tiếp tục sử dụng và cải tiến công nghệ. Chẳng hạn, với quy trình nuôi tôm tuần hoàn, hiệu quả phải thể hiện ở việc kỹ sư hợp tác xã có thể tự xử lý khi chất lượng nước thay đổi và hướng dẫn người dân trong những vụ nuôi tiếp theo.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương mời doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia ngay từ khâu đặt hàng nghiên cứu. Các bên cần thống nhất sản phẩm, điều kiện thử nghiệm, trách nhiệm chuyển giao và đánh giá hiệu quả bằng những kết quả thực tế, trong đó có chi phí sản xuất và thu nhập của người dân.

Kết luận diễn đàn, GS.TS. Trần Ngọc Hải, quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ nhấn mạnh, việc lựa chọn công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của vùng. Mỗi sáng kiến cần gắn với địa bàn hoặc đơn vị tiếp nhận, đối tác triển khai, nguồn lực và kết quả có thể đánh giá; ưu tiên thử nghiệm, hoàn thiện rồi nhân rộng, tránh lựa chọn công nghệ theo xu hướng hoặc đầu tư dàn trải.

Theo GS.TS Trần Ngọc Hải, hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp phải được cụ thể hóa thành dự án, sản phẩm và mô hình ứng dụng. Đồng thời, cần phát triển nhân lực có khả năng tiếp nhận, cải tiến và làm chủ công nghệ; tăng cường chia sẻ dữ liệu, điều phối nhiệm vụ liên tỉnh và huy động nguồn lực hợp tác trong nước, quốc tế.

Đại học Cần Thơ cam kết duy trì cơ chế đối thoại SDMD 2045, kết nối nhu cầu địa phương, doanh nghiệp với năng lực nhà khoa học và các đối tác, thúc đẩy mô hình hợp tác có kết quả đo lường được.