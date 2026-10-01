Công nghệ chiến lược mở thêm không gian hợp tác Việt Nam-Australia

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam, chia sẻ về sản phẩm công nghệ chiến lược cho các đại biểu dự Diễn đàn. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN)

Ngày 1/10, Diễn đàn Công nghệ Chiến lược Úc-Việt 2026 với chủ đề “Công nghệ chiến lược vì tương lai bền vững” đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đại diện chính phủ, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Australia và Việt Nam, nhằm thúc đẩy hợp tác trong công nghệ then chốt và mới nổi.

Sự kiện do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng cai, tổ chức trên cơ sở định hướng tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đây cũng là hoạt động nổi bật của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam (AVSTC), được đồng sáng lập bởi Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Nokia, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Việt Nam. Trung tâm được đặt tại PTIT, tập trung vào các lĩnh vực 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ lượng tử và chuyển đổi số.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Trung Tính nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, công nghệ chiến lược đang trở thành động lực quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu.

Phát triển công nghệ không chỉ hướng tới tăng trưởng, tối ưu hóa hạ tầng mà phải phục vụ con người, bảo đảm an ninh, an toàn trong đời sống và không gian mạng, hướng tới sự phát triển công bằng, bền vững.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Thứ trưởng Trần Trung Tính tin tưởng, từ diễn đàn sẽ mở rộng các mạng lưới hợp tác, kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, đồng thời trở thành nơi thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đưa các công nghệ mới vào thực tiễn.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps cho biết, trong hơn một năm, Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam đã kết nối các nhà nghiên cứu, kỹ sư, chính phủ và đối tác doanh nghiệp hai nước, hướng tới đưa hợp tác công nghệ chiến lược thành kết quả thiết thực. Chính phủ Australia tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tăng cường hợp tác công nghệ tin cậy, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và xây dựng tương lai số an toàn, thịnh vượng, kết nối.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam, đánh giá thông qua việc quy tụ các nhà khoa học hàng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, AVSTC đang chuyển hóa những kết quả nghiên cứu tiên tiến thành các giải pháp thực tiễn. Từ đào tạo thực hành cùng doanh nghiệp đến các chương trình học bổng tiến sỹ và tài trợ nghiên cứu, chúng tôi đang trang bị cho thế hệ các nhà nghiên cứu tiếp theo tại Australia và Việt Nam năng lực để giải quyết những thách thức phức tạp trong lĩnh vực AI, an ninh AI, an ninh mạng và thúc đẩy hòa nhập số.

Đánh giá cao vai trò của Trung tâm AVSTC trong việc xây dựng hệ sinh thái hợp tác toàn diện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc PTIT, khẳng định Diễn đàn năm 2026 không chỉ dừng lại ở các thảo luận chuyên môn mà còn mang lại trải nghiệm thực tế quý giá thông qua các hoạt động đào tạo thực hành và trình diễn công nghệ; ươm mầm tài năng khoa học và đặc biệt là các giá trị phát triển bao trùm. Diễn đàn là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ Hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia. Sự kiện quy tụ các công nghệ nền tảng và mới nổi có tính chuyển đổi mạnh mẽ như 5G/6G, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và công nghệ lượng tử.

Trong 2 ngày diễn ra, chương trình chuyên môn của Diễn đàn quy tụ các chuyên gia được công nhận quốc tế, thảo luận về các công nghệ truyền thông tương lai, hệ thống ứng dụng AI, robot, khả năng tự cường an ninh mạng, đổi mới sáng tạo số và hợp tác công nghiệp.

Các phiên thảo luận bao gồm bài trình bày về 5G/6G, trí tuệ cảnh báo lũ lụt theo thời gian thực dựa trên công nghệ di động, trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, hệ thống robot tự hành, công nghệ bán dẫn tiên tiến và khoa học lượng tử. Người tham dự cũng được tham gia đào tạo thực hành thiết bị do các chuyên gia Nokia hướng dẫn và tham quan các phần trình diễn thực tế về giao thức an toàn AI, mô phỏng bản sao số và triển lãm robot.

Ra mắt vào tháng 6/2025, Trung tâm công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam đã tài trợ 12 Dự án hạt giống công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam, phát triển các ứng dụng công nghệ trong an toàn AI, phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI, công nghệ lượng tử, giáo dục trên nền tảng bản sao số (Digital Twins) và các phương pháp phát hiện ung thư tiên tiến.

Trung tâm đã trao hơn 100 học bổng AVSTC cho sinh viên và kỹ sư trên khắp Việt Nam; triển khai các chương trình đào tạo chiến lược cho các nhà hoạch định chính sách và quan chức cấp cao của Việt Nam và Australia; hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh tiến sỹ và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực với sự tham gia của các chuyên gia và đối tác doanh nghiệp từ nhiều quốc gia.

Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam cũng triển khai Giải thưởng Phụ nữ trong Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ, thúc đẩy năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong các công nghệ chiến lược, vinh danh khoảng 40 nữ khoa học gia và sinh viên trên toàn Việt Nam./.