Công nghệ chiến lược: Chuyển từ đề xuất đề tài sang đề xuất sản phẩm

Hội nghị triển khai Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt đến trước ngày 30/9/2026.

Tại Hội nghị triển khai Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết hành lang pháp lý phục vụ phát triển công nghệ chiến lược cơ bản đã hình thành. Trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện có chất lượng, huy động sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương.

Theo Thứ trưởng, với những nhiệm vụ cần nguồn vốn lớn, thời gian dài, rủi ro cao nhưng có khả năng tạo tác động lan tỏa, Nhà nước cần xác định bài toán, chia sẻ rủi ro và tạo điều kiện hình thành thị trường ban đầu.

Việc đặt hàng phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, có yêu cầu kỹ thuật, mốc kết quả, địa chỉ tiếp nhận và trách nhiệm cụ thể. Cơ quan quản lý xác định bài toán, mục tiêu; doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị sử dụng cần tham gia ngay từ giai đoạn xây dựng nhiệm vụ.

Với công nghệ đã có khả năng phát triển thành sản phẩm, doanh nghiệp cần đóng vai trò chính trong hoàn thiện, sản xuất và thương mại hóa. Với công nghệ còn ở giai đoạn nghiên cứu, viện nghiên cứu và trường đại học giữ vai trò chủ đạo, cùng sự hỗ trợ của các cơ sở nghiên cứu công lập.

Thứ trưởng lưu ý, một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được đề xuất, thẩm định và phê duyệt nhưng mức độ tham gia của doanh nghiệp và nguồn lực ngoài ngân sách chưa tương xứng với mục tiêu chương trình.

Do đó, cần chuyển rõ từ “đề xuất đề tài” sang “đề xuất sản phẩm”, gắn với cam kết nguồn lực và khả năng giải quyết bài toán cụ thể. Hiệu quả chương trình cần được nhìn từ công nghệ lõi được làm chủ, sản phẩm hình thành, nguồn lực xã hội huy động và khả năng ứng dụng, thâm nhập thị trường.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng nhấn mạnh 3 yêu cầu trong triển khai chương trình.

Trước hết, phải xác định rõ vai trò của từng chủ thể. Các bộ, ngành tổ chức kêu gọi đề xuất công khai, lựa chọn đúng bài toán và bảo đảm tiến độ. Địa phương chủ động xác định nhu cầu, tạo điều kiện thử nghiệm, sử dụng và hình thành thị trường cho sản phẩm mới. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học cần tham gia từ sớm, làm rõ sản phẩm đầu ra, công nghệ lõi, nguồn lực và địa chỉ ứng dụng.

Tiếp đó, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, hồ sơ, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, nguồn lực đối ứng, thử nghiệm và tiếp nhận sản phẩm.

Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch và chất lượng từ khâu kêu gọi đề xuất, phê duyệt nhiệm vụ đến lựa chọn tổ chức chủ trì. Việc lựa chọn phải dựa trên năng lực thực tế, không chạy theo số lượng; mỗi nhiệm vụ phải có ý nghĩa chiến lược, tính khả thi, năng lực công nghệ, nguồn lực thực hiện và khả năng tạo ra sản phẩm có địa chỉ ứng dụng rõ ràng.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phần việc thuộc trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, đưa chương trình từ khung chính sách sang tổ chức thực hiện.