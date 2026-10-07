Công nghệ cao Traphaco tạm ứng cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%

CTCP Công nghệ cao Traphaco (UPCOM: CNC) thông báo ngày 10/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/12/2026.

Với hơn 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CNC dự kiến chi khoảng 23 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

CNC là doanh nghiệp có lịch sử duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tương đối đều đặn. Riêng năm 2025 công ty chia cổ tức thành 2 đợt, mỗi đợt 10% tương ứng tổng tỉ lệ 20%. Đợt 1 được thanh toán vào cuối tháng 11/2025, trong khi đợt 2 được chi trả vào tháng 6/2026.

Công nghệ cao Traphaco chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20% (Ảnh: CNC).

Trước đó, CNC cũng duy trì mức cổ tức tiền mặt 20% trong các năm 2023 và 2024. Trong năm 2021 và 2022, tổng tỉ lệ cổ tức tiền mặt mỗi năm lên tới 25% gồm một đợt 20% và một đợt 5%. Nhìn chung giai đoạn 2020-2024, doanh nghiệp duy trì mức chi trả cổ tức khoảng 20-25% mỗi năm.

Nếu tính trên số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay, riêng khoản tạm ứng 20% cho năm 2026 tương đương khoảng 63% lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp tạo ra trong năm 2025. Đây tiếp tục cho thấy chính sách ưu tiên cổ tức tiền mặt khá rõ của CNC trong nhiều năm gần đây.

Năm 2026 CNC đặt mục tiêu doanh thu 525 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 41 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CNC hiện giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1,69% trong phiên 7/10, với 600 cổ phiếu được khớp lệnh.

So với mức 29.800 đồng/cổ phiếu cuối phiên 1/10, thị giá CNC đã giảm khoảng 2,7%. Thanh khoản của cổ phiếu này duy trì ở mức khá thấp trong các phiên gần đây.

Công nghệ cao Traphaco là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Traphaco. CTCP Traphaco hiện sở hữu 51% vốn tại CNC. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm và thành phẩm cho Traphaco.

Hoạt động sản xuất của CNC được thực hiện tại nhà máy ở Hưng Yên với diện tích 10.000 m². Nhà máy được khởi công từ tháng 10/2004 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2007, chuyên sản xuất các sản phẩm Đông dược với các phân xưởng viên nén, sơ chế, trà, thuốc ống và thuốc bột dùng ngoài. Từ năm 2009, nhà máy được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO về Đông dược.