Công nghệ cao Traphaco (CNC) sắp chi 23 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức, tỷ lệ 20%

CTCP Công nghệ cao Traphaco (mã ck: CNC) vừa thông báo ngày 10/12 tới là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng.

Với khoảng 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công nghệ cao Traphaco dự kiến chi khoảng 23 tỷ đồng để thực hiện đợt thanh toán cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/12/2026.

Đây là mức cổ tức được duy trì tương đối ổn định tại doanh nghiệp trong những năm gần đây. Cụ thể, trong các năm 2021 và 2022, CNC đều trả cổ tức với tổng tỷ lệ 25% mỗi năm, chia thành 2 đợt gồm 20% và 5%. Trong năm 2023 và 2024, doanh nghiệp trả cổ tức với tỷ lệ 20%.

Gần nhất, đối với cổ tức năm 2025, Công nghệ cao Traphaco chia tổng tỷ lệ 20% thành 2 đợt, lần lượt thanh toán vào tháng 11/2025 và tháng 6/2026.

Về bức tranh tài chính, kết thúc năm 2025, CNC đạt doanh thu 523 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu tăng nhẹ lên 525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 10%.

Qua tìm hiểu, Công ty Công nghệ cao Traphaco là đơn vị thuộc hệ sinh thái Traphaco khi CTCP Traphaco (mã ck: TRA) đang sở hữu 51% vốn tại CNC. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và gia công các sản phẩm, thành phẩm cho Traphaco.

Toàn bộ hoạt động sản xuất được thực hiện tại nhà máy ở Hưng Yên, khởi công từ tháng 10/2004 và chính thức hoạt động từ tháng 1/2007. Nhà máy chuyên sản xuất Đông dược với các phân xưởng viên nén, sơ chế, trà, thuốc ống và thuốc bột dùng ngoài.