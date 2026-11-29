Tự động hóa các khâu chăm sóc đã giúp nông dân Đơn Dương giảm đáng kể sức lao động; đồng thời, nâng cao năng suất và chất lượng thương phẩm

Chủ động liên kết, giữ vững đầu ra cho hoa tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bước vào cao điểm Tết Nguyên đán 2027. Không khí lao động trên khắp các nhà vườn ở xã Đơn Dương đã trở nên khẩn trương.

Nhiều hộ dân chủ động xuống giống từ sớm, nhằm bảo đảm nguồn cung hoa cho thị trường. Trong những khu nhà lồng, các giống hoa chủ lực như: cúc trắng, cúc vàng, đồng tiền… đang được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, chờ ngày bung nở đúng dịp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hảo, người dân tại xã Đơn Dương mạnh dạn đầu tư nhà lồng cùng hệ thống tưới tự động, chuyển đổi toàn bộ diện tích chuyên canh bắp cải, cà rốt trước đây sang trồng hoa đồng tiền

Trong số các loại hoa được ưa chuộng, hoa đồng tiền với ưu điểm dễ chăm sóc, cho thu hoạch quanh năm đang được nhiều nông dân lựa chọn để thay thế dần diện tích rau màu truyền thống.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ nét, chị Nguyễn Thị Thu Hảo, người dân tại xã đã mạnh dạn đầu tư nhà lồng cùng hệ thống tưới tự động, chuyển đổi toàn bộ diện tích chuyên canh bắp cải, cà rốt trước đây sang trồng hoa đồng tiền.

Theo chị Hảo, canh tác trong nhà lồng giúp hạn chế tối đa rủi ro từ biến động thời tiết so với trồng hoa ngoài trời. Quan trọng hơn, nhờ chủ động liên kết tiêu thụ với thương lái nên đầu ra của vườn hoa luôn giữ được nhịp ổn định.

Sau gần nửa năm áp dụng mô hình mới, chị Nguyễn Thị Thu Hảo nhận thấy công việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn

“Khi nhu cầu thị trường tăng cao, giá bán hoa đồng tiền ổn định, đem lại nguồn thu đều đặn cho gia đình. Gần nửa năm gắn bó với mô hình mới, gia đình tôi phấn khởi khi công việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn hẳn, mà hiệu quả kinh tế lại vượt trội, tiếp thêm kỳ vọng vào vụ hoa tết sắp tới”, chị Hảo chia sẻ.

Thực tiễn sản xuất nông nghiệp cho thấy, bài toán giá cả và đầu ra luôn là trăn trở lớn nhất của người nông dân. Chỉ khi nút thắt tiêu thụ được tháo gỡ bằng những chuỗi liên kết bền vững, bà con mới yên tâm đầu tư chiều sâu cho công nghệ. Mô hình vườn cúc trắng rộng hơn 1,5 ha của ông Phạm Viết Tình là một minh chứng tiêu biểu.

Vườn cúc trắng của ông Phạm Viết Tình dự kiến cho thu hoạch từ ngày 18 - 20 tháng chạp

Toàn bộ lượng hoa tết năm nay đã được ông Tình xuống giống đúng lịch thời vụ. Dự kiến thu hoạch từ ngày 18 - 20 tháng Chạp. Để tối ưu hóa quy trình chăm sóc trên quy mô lớn, ông đầu tư hệ thống tưới nước điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, giúp chủ động điều tiết lượng nước chính xác ngay cả khi vắng nhà.

“Gia đình xây dựng chiến lược phân luồng thị trường bài bản. Bên cạnh phục vụ nhu cầu nội địa dịp tết, vườn cúc trắng của gia đình còn liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Nhờ cách làm khoa học này, vườn cúc luôn duy trì được mức giá ổn định và hiệu quả kinh tế cao”, ông Tình cho biết.

Rau ăn quả công nghệ cao tăng tốc vào vụ

Cùng với hoa, lĩnh vực sản xuất rau ăn quả chủ lực như: ớt chuông, cà chua… tại xã Đơn Dương cũng có những bước tiến mạnh mẽ nhờ ứng dụng công nghệ cao. Tự động hóa các khâu chăm sóc đã giúp người nông dân giảm đáng kể sức lao động; nâng cao năng suất và chất lượng thương phẩm.

Từng khóm ớt chuông được gia đình anh Nguyễn Huy Mộng chăm sóc tỉ mỉ

Trên diện tích 8 sào trồng ớt chuông, gia đình anh Nguyễn Huy Mộng duy trì năng suất bình quân khoảng 5 kg/cây/mỗi vụ. Theo anh Mộng, canh tác ớt chuông đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật cao. Người làm vườn phải bám sát đồng ruộng hằng ngày để kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh.

Nhớ lại giai đoạn đầu, anh Mộng từng gặp không ít khó khăn về kỹ thuật. Thay vì sản xuất theo lối mòn, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm.

Đối với ớt chuông, người làm vườn phải bám sát đồng ruộng hằng ngày để kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh

Từ kiến thức tiếp thu được, anh đầu tư hệ thống nhà lồng bài bản, tự động hóa hoàn toàn khâu tưới nước và bón phân thông qua hệ thống nhỏ giọt. Căn cứ vào diễn biến thời tiết từng ngày, nhà vườn cài đặt sẵn lịch trình và số cữ tưới phù hợp nhất cho cây.

“Để phục vụ nhu cầu dịp tết năm nay, gia đình đặc biệt chú trọng phân loại chất lượng. Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình dinh dưỡng, việc thường xuyên kiểm tra vườn, cắt bỏ những trái kém chất lượng, nhằm tập trung dưỡng chất nuôi trái đạt chuẩn phục vụ thị trường được gia đình chú trọng”, anh Mộng chia sẻ.

Gia đình anh Bùi Đình Khương cũng áp dụng hệ thống chăm bón tự động cho vườn cà chua trồng trên giá thể xơ dừa

Cách đó không xa, gia đình anh Bùi Đình Khương cũng áp dụng hệ thống chăm bón tự động cho vườn cà chua trồng trên giá thể xơ dừa. Theo anh Khương, phương pháp canh tác này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với trồng trên đất truyền thống. Với diện tích 5 sào, vườn cà chua của anh Khương cho thu hoạch ổn định 2 vụ/năm, đạt sản lượng 40 - 50 tấn/vụ.

“Cà chua trồng ngoài trời chỉ cho thu hoạch trong khoảng 1,5 tháng là kết thúc một vụ. Ngược lại, cà chua được trồng trên giá thể trong nhà lồng giúp kéo dài thời gian thu hái lên đến 5 - 6 tháng. Việc hạn chế thuốc bảo vệ thực vật cũng giúp trái cà chua bảo đảm an toàn, vỏ cứng và mẫu mã bóng đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng hơn”, anh Khương chia sẻ.

Với diện tích 5 sào, vườn cà chua của anh Bùi Đình Khương cho thu hoạch ổn định 2 vụ/năm, đạt sản lượng 40 - 50 tấn/vụ

Thực tiễn tại xã Đơn Dương cho thấy, những rào cản về thời tiết hay chi phí nhân công đang từng bước được hóa giải bằng khoa học kỹ thuật gắn với liên kết chuỗi.

Sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang làm nông nghiệp công nghệ cao, chuyên nghiệp hóa chính là chìa khóa giúp nông sản địa phương giữ vững vị thế. Từ đây, người nông dân có thêm thu nhập ổn định và bền vững hơn.

Toàn xã Đơn Dương có hơn 4.000 ha diện tích rau, hoa các loại. Trong đó, diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao đạt trên 3.029 ha, chiếm hơn 91% diện tích đất canh tác rau, hoa tại địa phương.