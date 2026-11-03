Công nghệ cao làm trọng tâm thu hút FDI tại Bắc Ninh

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, thành phố sẽ tập trung vào công nghệ hiện đại, sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao lớn nhất ở vùng Thủ đô và cả nước.

Trước đây thu hút càng nhiều vốn càng tốt, bây giờ chuyển sang chọn những dự án chất lượng cao, tạo giá trị lớn, thân thiện với môi trường và giúp doanh nghiệp trong nước phát triển. Các ngành chính được ưu tiên là điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, cùng xây dựng thành phố thông minh.

Ảnh minh họa.

Đến năm 2030, Bắc Ninh mong thu hút và mở rộng được 15-20 tỷ USD vốn nước ngoài, trong đó giải ngân thực tế từ 10-15 tỷ USD. Khoảng một nửa giá trị sản xuất của thành phố sẽ đến từ khu vực đầu tư nước ngoài. Thành phố quyết tâm giữ vững và phát huy lợi thế về các ngành kinh tế chủ lực như điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đồng thời gắn kết chặt chẽ với không gian phát triển đô thị thông minh và các hành lang liên kết vùng.

Thành phố cũng muốn có từ 3 đến 6 trung tâm nghiên cứu của các tập đoàn lớn nước ngoài; giúp khoảng 300 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng FDI; tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 - 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong doanh nghiệp FDI đạt trên 80%; hình thành trên 02 khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành điện tử - bán dẫn; 100% KCN có hạ tầng số đồng bộ. Đến năm 2045, Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghệ cao, điện tử, bán dẫn hàng đầu, phát triển xanh và hiện đại.

Để làm được điều này, thành phố sẽ cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, gắn kết giữa chính quyền – trường đại học – doanh nghiệp; phát huy vai trò động lực Cảng hàng không và khu kinh tế đặc biệt Gia Bình để phát triển. Chọn lọc kỹ các nhà đầu tư, ưu tiên những tập đoàn lớn dẫn đầu ngành; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước học hỏi công nghệ mới; kiểm tra chặt chẽ sau khi cấp phép để đảm bảo thực hiện đúng cam kết.

Sở Tài chính sẽ theo dõi tiến độ, các ngành và chính quyền các cấp cùng phối hợp thực hiện, để vốn đầu tư nước ngoài thực sự giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững.

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