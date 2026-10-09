Công nghệ 9/10: Laptop RTX Spark giá hơn 220 triệu đồng về Việt Nam

MSI đưa laptop RTX Spark xoay gập về Việt Nam

MSI bắt đầu nhận đặt trước Prestige N16 Flip AI+ tại Việt Nam từ ngày 8/10/2026. Đây là mẫu laptop 2-trong-1 sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark, hướng tới các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị, cùng nhu cầu sáng tạo nội dung và làm việc chuyên nghiệp.

Nền tảng NVIDIA RTX Spark kết hợp CPU NVIDIA Grace với GPU Blackwell RTX, đạt năng lực tính toán AI tối đa 1 petaflop FP4 và hỗ trợ NVIDIA CUDA. Máy sử dụng bộ nhớ hợp nhất LPDDR5x tối đa 128GB, cho phép CPU và GPU cùng truy cập một vùng nhớ. MSI cho biết cấu hình này có thể xử lý các mô hình AI ngoại tuyến dung lượng lớn, dự án 3D khoảng 90GB và nội dung đa phương tiện độ phân giải cao.

Prestige N16 Flip AI+ còn hỗ trợ ray tracing, DLSS, NVIDIA Reflex và các công cụ phục vụ dựng video, thiết kế 3D, tạo nội dung AI. Máy có bản lề xoay 360 độ, màn hình Tandem OLED 16 inch; phiên bản cao cấp đạt độ phân giải UHD+ 3.840 x 2.400 pixel, tần số quét 30-120Hz và độ sáng tối đa trên 1.000 nit.

Tại Việt Nam, phiên bản 64GB có giá đề xuất 139,99 triệu đồng, trong khi bản 128GB có giá 222,99 triệu đồng. Cả hai dùng NVIDIA RTX Spark N1X với 6.144 nhân GPU, 20 nhân CPU, Windows 11 Pro và pin 99,9Wh.

Microsoft mở đặt trước Surface Laptop Ultra

Microsoft đã mở đặt trước Surface Laptop Ultra, mẫu laptop đầu tiên của hãng sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark, thời điểm giao hàng từ 16/10. Thiết bị được xây dựng trên nền tảng N1X dựa trên kiến trúc Arm của NVIDIA.

Cấu hình cơ bản của Surface Laptop Ultra gồm CPU NVIDIA N1X 18 nhân, GPU NVIDIA Blackwell 5.120 nhân, bộ nhớ thống nhất 24GB và SSD 512GB. Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cao nhất với 128GB bộ nhớ thống nhất, CPU 20 nhân, GPU 6.144 nhân và SSD 1TB.

Máy có màn hình cảm ứng mini-LED HDR 15 inch, độ sáng tối đa 2.000 nit và trọng lượng khoảng 4,5 pound. Hệ thống kết nối gồm ba cổng Type-C, USB-A, HDMI, đầu đọc thẻ SD kích thước đầy đủ và jack tai nghe 3,5 mm. Surface Laptop Ultra cũng chuyển sang sử dụng cổng sạc USB Type-C từ tính thay cho Surface Connect.

Bộ nhớ thống nhất 128GB được Microsoft và NVIDIA hướng tới các tác vụ AI cục bộ, giúp chạy các mô hình AI lớn trên máy thay vì phụ thuộc vào dịch vụ đám mây. Microsoft cũng trình diễn khả năng chơi game và cam kết mức 60 FPS với các tựa game như Gears of War: E-Day.

HONOR ra mắt hai smartwatch mới tại Việt Nam

HONOR Watch 6 và HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic đã được mở bán tại Việt Nam, trong đó Watch 6 tập trung vào các tính năng thể thao và thời lượng pin, còn Watch 2 Epic sử dụng thiết kế thân có thể tháo rời.

HONOR Watch 6 có khung vỏ hợp kim nhôm tái chế, trọng lượng 41g và màn hình đạt độ sáng tối đa 3.000 nit. Pin 980mAh cho thời lượng sử dụng lên tới 35 ngày. Đồng hồ đạt chuẩn IP69, hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao, hệ thống AccuTrack GPS băng tần kép và AI Running Coach để ghi lại lộ trình, độ cao cũng như cảnh báo khi đi lệch hướng.

Thiết bị cũng tích hợp HONOR IntelliSense để theo dõi nhịp tim, SpO2, giấc ngủ, căng thẳng và xu hướng huyết áp; Quick Health Scan để tổng hợp các chỉ số cơ thể. Ngoài ra còn có AI Recorder, khả năng kết nối đồng thời hai smartphone và NFC.

Trong khi đó, HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có thân thép không gỉ dày 10,2mm, thiết kế tháo rời để thay đổi dây đeo và phụ kiện. Màn hình AMOLED 1,32 inch độ phân giải 466 x 466 pixel, hỗ trợ AOD và núm xoay. Sản phẩm có khí áp kế, la bàn, GPS độc lập, hơn 120 chế độ tập luyện, chống nước 5ATM, IP68 và gọi Bluetooth.

HONOR Watch 6 có giá niêm yết 6,99 triệu đồng, còn HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có giá 3,99 triệu đồng.