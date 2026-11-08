Công nghệ 8/11: Robot Xiaomi làm việc 8 giờ như công nhân

Robot hình người Xiaomi hoàn thành ca làm việc hơn 8 tiếng

Nhà sáng lập Xiaomi Lôi Quân đã công bố hai robot hình người CyberOne 02 hoàn thành một ca làm việc tại nhà máy xe điện của hãng, với tổng thời gian hoạt động ổn định đạt 8 tiếng 5 phút.

Đây là lần đầu tiên robot của Xiaomi đáp ứng được yêu cầu làm việc trọn ca tại một vị trí trong nhà máy, thay vì chỉ trình diễn công nghệ.

Trong video tua nhanh dài gần 6 phút, hai robot có màu đen và trắng thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các tấm ốp bên của bảng điều khiển trung tâm ô tô.

Đây là những linh kiện lớn, mềm, hình dạng không đồng đều, đòi hỏi robot phải tự lấy, xoay chỉnh và đặt đúng vị trí. Trong ca làm, chúng sạc pin hai lần, sau 3 tiếng 2 phút và 6 tiếng 3 phút hoạt động tích lũy.

Ở hướng ứng dụng gia đình, phiên bản robot thử nghiệm tại Xiaomi Youth Apartment đã đi qua 3 phòng, thực hiện hơn 50 công việc trong hơn 30 phút.

Tuy nhiên, Xiaomi vẫn cần thu thập thêm dữ liệu thực tế để cải thiện khả năng xử lý môi trường gia đình phức tạp.

Tai nghe dưới 7 triệu đồng thử tái tạo chất âm mẫu 189 triệu đồng

ZiiGaat hợp tác với reviewer âm thanh Jays Audio phát triển mẫu tai nghe nhét tai Seraphim, hướng đến việc tái hiện một số đặc điểm âm thanh của Subtonic Storm, mẫu tai nghe có giá khởi điểm 7.400 USD, tương đương khoảng 189 triệu đồng. Trong khi đó, ZiiGaat Seraphim có giá bán dưới 7 triệu đồng, thấp hơn khoảng 27 lần.

Về cấu hình, Seraphim sử dụng hai màng loa Dynamic bố trí đối diện theo cấu trúc isobaric để tái tạo âm trầm, kết hợp 5 màng Balanced Armature nhập từ Knowles phụ trách dải trung và cao.

Phần vỏ tai nghe được hoàn thiện hoàn toàn bằng nhôm, đi kèm dây kết nối có thể thay thế đầu 3,5 mm và 4,4 mm Balanced. Bộ phụ kiện gồm 6 bộ nút tai silicon lỏng, một bộ nút tai bọt biển, hai bộ chặn bụi kim loại và hộp đựng bằng da.

Qua trải nghiệm, Seraphim không tái tạo âm thanh giống hệt Subtonic Storm. Sản phẩm có âm bass dày hơn, trong khi dải cao được điều chỉnh sáng và sạch nhằm tăng độ chi tiết, mở rộng âm trường. Đây là cách tiếp cận lấy cảm hứng từ một mẫu tai nghe cao cấp, thay vì sao chép hoàn toàn chất âm.

Razer Hammerhead V3 Chroma có ANC, RGB, giá 79,99 USD

Razer vừa giới thiệu Hammerhead V3 Chroma, mẫu tai nghe nhét tai có dây sử dụng cổng USB-C, tích hợp chống ồn chủ động ANC, hệ thống driver kép và đèn RGB tùy biến.

Sản phẩm có giá 79,99 USD (khoảng 2,04 triệu đồng), hướng đến người dùng muốn sử dụng kết nối có dây nhưng vẫn cần những tính năng âm thanh hiện đại.

Hammerhead V3 Chroma sử dụng driver dynamic 11 mm phụ trách dải trầm và tweeter 6 mm dành cho các tần số cao. Công nghệ ANC dạng feed-forward giúp giảm tạp âm môi trường.

Trên máy tính, người dùng có thể kích hoạt âm thanh vòm THX 7.1 Surround Sound thông qua phần mềm Razer Synapse 4. Tai nghe cũng có 4 chế độ âm thanh gồm Gaming, Music, Movies và Calls, cùng EQ tùy chỉnh.

Hệ thống Razer Chroma RGB hỗ trợ 16,8 triệu màu và đồng bộ với các thiết bị ngoại vi tương thích.

Đáng chú ý, đầu cắm USB-C được thiết kế vuông góc 90 độ, hạn chế vướng víu khi chơi game trên điện thoại theo chiều ngang. Kết nối có dây giúp loại bỏ độ trễ Bluetooth và không cần sạc pin riêng cho tai nghe.

Sản phẩm còn có micro đa hướng, bộ điều khiển trên dây và khả năng chống nước IPX4. Razer Hammerhead V3 Chroma hiện được bán tại Mỹ với giá 79,99 USD.