Công nghệ 7/11: iPhone Duo dát vật liệu xa xỉ, giá gần nửa tỷ đồng

Caviar tùy biến iPhone Duo theo 12 cung hoàng đạo

Thay vì cung cấp những phiên bản chế tác sẵn, thương hiệu này sử dụng công cụ cấu hình trực tuyến để người mua thiết kế sản phẩm theo sở thích.

Sau khi chọn cung hoàng đạo, khách hàng có thể thay đổi vật liệu ở khung viền, mặt lưng, vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm.

Các tùy chọn gồm bạc, mạ vàng, titan phủ PVD đen, carbon rèn, da bê, da trăn và da cá sấu. Những chi tiết trang trí có thể sử dụng pha lê Swarovski, men trang sức hoặc khảm thiên thạch.

Giá bán phụ thuộc vào cấu hình vật liệu. Phiên bản Ma Kết tiêu chuẩn có giá ước tính 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng), trong khi bản Bảo Bình sử dụng bạc và da cá sấu xanh navy có giá 18.615 USD (khoảng 478 triệu đồng).

Các phiên bản tiêu chuẩn đều có bộ nhớ trong 256GB. Để mua hàng, khách phải gửi mã cấu hình cho quản lý bán hàng của Caviar xác nhận giá cuối cùng và tạo đơn hàng riêng.

Robot Unitree dùng GPT-6 để vẽ tranh, chơi cờ không cần huấn luyện

Robot hình người do Unitree Robotics phát triển có thể vẽ tranh và chơi cờ mà không cần trải qua các khóa huấn luyện trước đó, nhờ ứng dụng những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Thông tin được nhà sáng lập kiêm CEO Wang Xingxing chia sẻ tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) ở Thượng Hải.

Các robot của Unitree được vận hành bằng mô hình GPT-6 của OpenAI, có khả năng thực hiện những chuỗi thao tác vật lý phức tạp như tự thay nước rửa cọ và pha trộn màu vẽ dựa trên suy luận theo thời gian thực.

Tuy nhiên, công ty mới trình chiếu video robot vẽ tranh tại sự kiện, chưa thực hiện màn trình diễn trực tiếp trên sân khấu.

Ông Wang cho rằng thách thức lớn nhất của ngành robot hiện nay nằm ở việc thu hẹp sai số cơ học ở mức milimét cuối cùng khi chuyển câu lệnh AI thành hành động thực tế.

Unitree đang phát triển vòng lặp phản hồi tự tiến hóa, cho phép robot tự viết mã, chạy mô phỏng và cải thiện hiệu suất. Trong khi đó, Moore Threads cảnh báo tình trạng thiếu dữ liệu thực tế và chi phí phần cứng cao vẫn cản trở AI thể hiện.

Huawei phát triển máy tính để bàn đầu tiên sử dụng 100% linh kiện nội địa

Huawei Technologies vừa giới thiệu Qinyun HM650, mẫu máy tính để bàn đầu tiên của hãng chạy hệ điều hành HarmonyOS và được quảng bá sử dụng 100% linh kiện sản xuất tại Trung Quốc.

Sản phẩm hướng đến khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, đánh dấu bước mở rộng HarmonyOS từ điện thoại, máy tính bảng và laptop sang máy tính để bàn.

Qinyun HM650 sử dụng bộ xử lý Kirin X90 do HiSilicon, bộ phận thiết kế chip của Huawei, phát triển. Ngoài bộ xử lý, các thành phần khác như mô-đun bộ nhớ cũng được sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, phạm vi cụ thể của chứng nhận 100% nội địa hiện chưa được làm rõ. Máy chạy HarmonyOS V1.0 dành cho doanh nghiệp, đánh dấu lần đầu hệ điều hành này được triển khai trên máy tính để bàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Huawei đẩy mạnh tự chủ công nghệ trước các hạn chế từ Mỹ. Tính đến tháng 10, hãng đã bán hơn 1 triệu máy tính chạy HarmonyOS và dự kiến đạt 1,2 triệu thiết bị vào cuối năm 2026.

Chip Kirin X90 cũng đã đạt chứng nhận an ninh và độ tin cậy cấp quốc gia Mức 2, mở đường cho việc ứng dụng rộng rãi hơn trong khối doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.