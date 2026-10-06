Công nghệ 6/10: iPhone 20 sẽ có màn hình lớn hơn, thiết kế 'xịn xò' hơn

iPhone 20 có thể thay đổi thiết kế sau nhiều năm

Digital Chat Station cho biết iPhone 20 Pro có thể sử dụng thiết kế “quad-curved”, trong đó kính được bo cong ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác màn hình và thân máy liền thành một khối.

Một dải kim loại ở giữa vẫn có thể được giữ lại để tăng độ chắc chắn. Tuy nhiên, thiết kế này cũng khiến quá trình sản xuất phức tạp hơn, đòi hỏi Apple cân bằng giữa độ mỏng, khả năng chịu lực và chi phí.

Màn hình cũng có thể được mở rộng. iPhone 20 Pro được cho là có màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max đạt 6,96 inch, tăng từ mức 6,27 và 6,86 inch trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Dynamic Island có thể được thu nhỏ đáng kể, với camera selfie chuyển sang dạng lỗ đục nhỏ. iPhone 20 Pro và Pro Max hiện được đồn đoán xuất hiện vào tháng 9/2027, nhưng các thông tin này vẫn chỉ là dự đoán từ nguồn rò rỉ.

Anker đưa công nghệ đàm thoại kỷ lục lên tai nghe mở

Anker Innovations vừa giới thiệu tại Việt Nam mẫu tai nghe mở dạng kẹp tai soundcore AeroClip 2, nổi bật với hệ thống thu giọng nói kết hợp AI và cảm biến truyền qua cơ thể.

Thiết bị sử dụng 6 cảm biến, gồm 4 micro MEMS và 2 bộ phận thu giọng nói ghi nhận rung động cơ học trực tiếp từ dây thanh quản, giúp tách tín hiệu giọng nói khỏi tiếng ồn môi trường.

AeroClip 2 sử dụng chip AI THUS, nền tảng áp dụng nguyên lý tính toán trực tiếp trong bộ nhớ NOR Flash. Khả năng tính toán AI được công bố cao gấp 150 lần thế hệ trước, hỗ trợ phân tách giọng nói theo thời gian thực.

Tháng 4/2026, nền tảng THUS trên Liberty 5 Pro đạt chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới về điểm chất lượng giọng nói cao nhất trong lịch sử tai nghe TWS. Đến tháng 9/2026, AeroClip 2 tiếp tục xác lập kỷ lục Guinness cho tai nghe mở dạng kẹp tai có chất lượng đàm thoại rõ nét nhất thế giới.

Tai nghe dùng driver 12 mm nam châm kép, hỗ trợ LDAC, Hi-Res Audio Wireless và HearID 5.0. Pin cho thời gian nghe tối đa 8 giờ, hoặc 32 giờ khi kết hợp hộp sạc; sạc 10 phút có thêm tối đa 4 giờ nghe.

Thiết bị đạt IP57, có Whisper Mode cho môi trường trên 80 dB, dịch bằng AI và Phone-Free. AeroClip 2 bán tại Việt Nam từ 5/10/2026 với giá niêm yết 4 triệu đồng, gồm các màu Midnight, Burgundy, Cloud và Mist.

Meta đưa kính VR lên thiết bị giải trí đa năng

Meta giới thiệu mẫu kính thực tế ảo Meta VR Glasses với thiết kế được đánh giá là gọn và thời trang hơn, đồng thời tích hợp nhiều tính năng vượt ngoài trải nghiệm VR truyền thống.

Ngay khi xuất hiện, Meta VR Glasses hỗ trợ hơn 75 trò chơi có thể điều khiển bằng cử chỉ tay. Kính cũng tương thích toàn bộ thư viện game Meta Quest, hàng trăm trò chơi khác thông qua XBOX Cloud Gaming và các tay cầm của bên thứ ba.

Một tính năng đáng chú ý khác là hình đại diện holographic toàn thân, tái hiện biểu cảm và phản ứng theo thời gian thực. Người tham gia cuộc gọi bằng PC hoặc điện thoại vẫn có thể nhìn thấy hình đại diện này trên màn hình, bất kể ứng dụng gọi video được sử dụng.

Thiết bị sử dụng bộ xử lý Snapdragon Reality Elite của Qualcomm, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và phát nội dung đa phương tiện độ phân giải cao liên tục 3 giờ mỗi lần sạc. Meta VR Glasses có màn hình 5K Infinite Display sử dụng tấm nền micro-OLED, đạt 37 pixel mỗi độ.

Hệ điều hành được xây dựng xoay quanh trợ lý AI, đồng thời cho phép điều khiển bằng cử chỉ đầu, tay hoặc chuyển động mắt. Thiết bị cũng hỗ trợ nội dung từ Prime Video, YouTube, AMC+, Tubi, Peacock, HBO Max và Paramount+, trong đó một số dịch vụ lần đầu đưa nội dung 3D lên kính VR.