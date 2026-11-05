Công nghệ 5/11: iPhone 18 có thể lập kỷ lục giá bán

iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể chạm mốc 999 USD

iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể được Apple bán với giá lên tới 999 USD (khoảng 25,68 triệu đồng), trở thành mẫu iPhone phiên bản thường đắt nhất lịch sử hãng. Thông tin rò rỉ này đang làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng giá của thế hệ iPhone tiếp theo.

Nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo cho biết iPhone 18 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027 có thể đạt mức giá nói trên, dù cấu hình RAM và bộ nhớ trong không quá nổi bật.

Trước đó, iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD (khoảng 20,5 triệu đồng), sau đó được điều chỉnh lên 899 USD (khoảng 23,1 triệu đồng) kể từ tháng 9. Trong kịch bản khả quan, iPhone 18 có thể giữ mức giá 899 USD.

Về cấu hình, máy dự kiến sử dụng màn hình OLED 6,3 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz, Dynamic Island và hai camera sau 48 MP. Thiết bị có thể được trang bị chip Apple A20 tiến trình 2 nm, pin lớn hơn mức 3.692 mAh của iPhone 17 và Face ID. iPhone 18 dự kiến xuất hiện cùng iPhone Air 2 và iPhone 18e.

Windows 11 cải thiện hiệu suất đa nhiệm 40% trên máy 8GB RAM

Microsoft đang triển khai loạt cải tiến cho Windows 11 nhằm giảm mức tiêu thụ bộ nhớ, giúp những chiếc laptop chỉ có 8GB RAM hoạt động hiệu quả hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá RAM tăng mạnh và các nhà sản xuất máy tính Windows chịu sức ép cạnh tranh từ MacBook Neo của Apple.

Microsoft cho biết Windows 11 có thể xử lý đa nhiệm nhanh hơn tới 40% trên thiết bị 8GB RAM. Hệ điều hành cũng có khả năng lưu giữ thêm tới 2GB dữ liệu hoạt động trong RAM, hạn chế việc phải chuyển dữ liệu sang ổ lưu trữ chậm hơn.

Một số thành phần khác cũng được tối ưu. Start menu, Search và File Explorer phản hồi nhanh hơn tới 20%, trong khi trình duyệt Microsoft Edge khởi chạy nhanh hơn tới 33%.

Các cải tiến trên Windows, Edge và Microsoft 365 giúp giảm mức tăng bộ nhớ cam kết tới 900MB; riêng Word, Excel, PowerPoint và Outlook tiết kiệm tối đa 360MB. Widgets chỉ tải dữ liệu khi được mở, còn thẻ Edge không hoạt động tự chuyển sang chế độ ngủ sau 15 phút.

Các nâng cấp đã có trên Windows 11 26H2 từ bản dựng 26300.9818. Tuy nhiên, Microsoft vẫn khuyến nghị máy tính có ít nhất 16GB RAM cho công việc nặng.

Canva cắt giảm 1.271 nhân sự trong đợt tái cơ cấu đầu tiên

Canva vừa công bố đợt cắt giảm nhân sự đầu tiên trong lịch sử 13 năm hoạt động, ảnh hưởng đến 1.271 người, tương đương 22% tổng lực lượng lao động.

Động thái diễn ra khi công ty đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại và ngành công nghệ đang chịu tác động từ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng sáng lập kiêm CEO Melanie Perkins cho biết Canva đang trải qua giai đoạn khó khăn khi tốc độ tăng trưởng lần đầu tiên chậm lại sau một thập kỷ.

Việc tái cơ cấu nhằm đưa doanh nghiệp trở lại tinh thần của một công ty khởi nghiệp nhỏ, linh hoạt và tập trung hơn.

Trong số 1.271 nhân sự bị ảnh hưởng, không phải tất cả đều mất việc. Một số người sẽ được chuyển sang vị trí khác hoặc thay đổi địa điểm làm việc. Canva chưa công bố chính xác số lượng nhân viên thực sự phải rời công ty.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng tự động hóa các công việc liên quan đến thiết kế, sáng tạo nội dung, lập trình và xử lý văn phòng.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định AI là nguyên nhân trực tiếp khiến Canva cắt giảm nhân sự.