Công nghệ 3D Mapping thăng hoa cùng vở xiếc 'Sơn Thần Thủy Quái'

Công nghệ không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn mở rộng không gian biểu đạt, đổi mới cách kể chuyện và đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ là một biểu hiện cụ thể của tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần phát huy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo thêm những giá trị mới cho đời sống văn hóa.

Không gian sân khấu được mở rộng bằng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại của “Sơn Thần Thủy Quái”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian sân khấu được mở rộng bằng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại của “Sơn Thần Thủy Quái”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian sân khấu được mở rộng bằng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại của “Sơn Thần Thủy Quái”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian sân khấu được mở rộng bằng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại của “Sơn Thần Thủy Quái”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ không thay thế kỹ năng của nghệ sĩ mà góp phần khuếch đại hiệu quả biểu đạt, giúp những động tác, hình thể và khoảnh khắc trên sân khấu trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ không thay thế kỹ năng của nghệ sĩ mà góp phần khuếch đại hiệu quả biểu đạt, giúp những động tác, hình thể và khoảnh khắc trên sân khấu trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ không thay thế kỹ năng của nghệ sĩ mà góp phần khuếch đại hiệu quả biểu đạt, giúp những động tác, hình thể và khoảnh khắc trên sân khấu trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ không thay thế kỹ năng của nghệ sĩ mà góp phần khuếch đại hiệu quả biểu đạt, giúp những động tác, hình thể và khoảnh khắc trên sân khấu trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ 3D Mapping được sử dụng xuyên suốt vở diễn, tái hiện những không gian từ núi rừng, biển cả đến thế giới thần thoại, giúp câu chuyện được chuyển tải bằng nhiều lớp hình ảnh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hình ảnh trống đồng được trình chiếu bằng công nghệ mở màn vở diễn, tạo ấn tượng mạnh và dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ 3D Mapping được sử dụng xuyên suốt vở diễn, tái hiện những không gian từ núi rừng, biển cả đến thế giới thần thoại, giúp câu chuyện được chuyển tải bằng nhiều lớp hình ảnh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công nghệ 3D Mapping được sử dụng xuyên suốt vở diễn, tái hiện những không gian từ núi rừng, biển cả đến thế giới thần thoại, giúp câu chuyện được chuyển tải bằng nhiều lớp hình ảnh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hiệu quả của vở diễn không đến từ một công nghệ đơn lẻ mà từ khả năng kết hợp nhiều yếu tố trong cùng một không gian sáng tạo. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Sự yêu thích của khán giả cho thấy sức hấp dẫn của cách kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, câu chuyện dân gian và công nghệ hiện đại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Vở kịch xiếc “Sơn Thần Thuỷ Quái” đã tạo ra một hiện tượng hiếm có trong ngành Xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của sân khấu Rạp Xiếc Trung ương liên tục “kín chỗ”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Vở kịch xiếc “Sơn Thần Thuỷ Quái” đã tạo ra một hiện tượng hiếm có trong ngành Xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của sân khấu Rạp Xiếc Trung ương liên tục “kín chỗ”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN