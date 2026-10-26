Công nghệ 26/10: Card RTX 5090 bị tháo chip, Amazon thiếu điện chạy AI

Hàng trăm card NVIDIA GeForce RTX 5090 bị tháo chip phục vụ AI

Hàng trăm card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 đang được tháo rời tại một xưởng ở Trung Quốc để tận dụng chip GPU GB202 và 32 GB bộ nhớ GDDR7, chuyển thành bộ tăng tốc dành cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).

Video do HKEPC chia sẻ cho thấy nhiều mẫu RTX 5090 từ các nhà sản xuất khác nhau, trong đó có phiên bản Founders Edition do NVIDIA thiết kế, được tháo hệ thống tản nhiệt để lấy linh kiện. Các chip sau đó được làm sạch, xử lý chân hàn và lắp lên bo mạch PCB tùy chỉnh.

Bo mạch mới sử dụng tản nhiệt dạng blower, chiếm khoảng hai khe cắm, phù hợp với máy chủ bố trí nhiều GPU sát nhau. Hoạt động chuyển đổi tương tự đã xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 2025.

Trong khi đó, Jeff Fisher, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng máy tính cá nhân của NVIDIA, khẳng định RTX 5090 chưa bị ngừng sản xuất.

Dù nguồn cung hạn chế, một số bên thứ ba đã chào bán card với giá khoảng 8.500 USD. Video chưa đủ cơ sở để kết luận hoạt động tháo chip là nguyên nhân chính khiến sản phẩm khan hàng toàn cầu.

Amazon mua GPU AI hàng tỷ USD nhưng chưa có điện để vận hành

Amazon Web Services (AWS) đang tiếp nhận lượng lớn máy chủ sử dụng GPU NVIDIA, dù một số trung tâm dữ liệu tại Mỹ chưa đủ công suất điện để vận hành toàn bộ thiết bị.

Trong tháng 8, AWS dự kiến nhận khoảng 5 tỷ USD máy chủ NVIDIA GB300, với lượng phần cứng trị giá khoảng 3 tỷ USD tiếp tục được bàn giao mỗi tháng.

Để bảo đảm nguồn cung trong cuộc đua AI, AWS triển khai quy trình “Early Rack Receipt”, cho phép nhận quyền sở hữu máy chủ ngay từ những khâu đầu của quá trình sản xuất.

Các hệ thống có thể được chuyển đến kho trung gian chờ trung tâm dữ liệu hoàn thiện, thay vì phải sẵn sàng vận hành mới được bàn giao như trước.

Những GPU chưa thể hoạt động được gọi là “dark GPU” do thiếu điện, hệ thống làm mát hoặc không gian trung tâm dữ liệu phù hợp. Amazon nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên khoảng 220 tỷ USD, so với 128 tỷ USD năm trước.

Windows Phone trở lại trên Samsung Galaxy S9 nhờ dự án ztOS

Dự án cộng đồng ztOS đang tái hiện giao diện Windows Phone 8.1 trên Samsung Galaxy S9, mẫu smartphone ra mắt năm 2018.

Thay vì cài giao diện lên Android, dự án xây dựng một hệ điều hành độc lập dựa trên Arch Linux ARM và nhân Linux 7.1, sử dụng lớp giao diện ztMETRO.

Giao diện này tái tạo màn hình Start với các ô Live Tiles, danh sách ứng dụng, trung tâm thông báo, màn hình khóa và khu vực cài đặt nhanh. Các thành phần cốt lõi được viết bằng ngôn ngữ C, tăng tốc đồ họa bằng OpenGL.

Dự án cũng hỗ trợ những ứng dụng Linux như Firefox, Chromium và Terminal, đồng thời cung cấp bộ công cụ SDK để lập trình viên phát triển ứng dụng bằng Python và Qt.

Claude được sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch kỹ thuật và xây dựng đặc tả cho quá trình triển khai. Tuy nhiên, ztOS hiện mới ở giai đoạn Alpha 2, dành cho Galaxy S9 phiên bản SM-G960N dùng chip Exynos 9810. Bluetooth, camera, GPS, NFC và một số chức năng khác chưa hoạt động. Dự án hiện phù hợp để thử nghiệm hơn là sử dụng hằng ngày.