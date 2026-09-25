Công nghệ 25/9: iPhone 18 Pro lỗi Face ID, Apple sắp tung bản sửa

iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID

Một số người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bắt đầu gặp vấn đề với Face ID sau khi các mẫu máy này đến tay khách hàng từ thứ Sáu tuần trước. Lỗi được ghi nhận khi Face ID thực hiện một số thao tác như mở khóa ứng dụng.

Trong một số trường hợp, xác thực không hoạt động, thiết bị bị treo rồi khởi động lại về màn hình khóa. Hiện chưa rõ tỷ lệ người dùng bị ảnh hưởng và lỗi không xuất hiện trên tất cả thiết bị.

Một số người dùng trên diễn đàn MacRumors còn phản ánh các vấn đề khác. Có trường hợp xuất hiện thông báo “Face ID không khả dụng” khi thiết lập tính năng, trong khi một số thiết bị dường như không luôn tuân thủ tùy chọn “Yêu cầu sự chú ý để sử dụng Face ID” khi được kích hoạt.

Trên iPhone 18 Pro, Apple đã di chuyển camera hồng ngoại của Face ID xuống phía dưới góc trên bên trái màn hình nhằm tạo Dynamic Island nhỏ hơn. Hiện chưa xác định thay đổi phần cứng này có liên quan đến các vấn đề Face ID hay không.

Apple đã xác nhận nhận thức được sự cố và dự kiến phát hành một bản cập nhật phần mềm vào đầu tuần tới để khắc phục lỗi Face ID ảnh hưởng đến một số người dùng iPhone 18 Pro. Bản cập nhật iOS 27 sắp tới cũng được kỳ vọng xử lý các lỗi liên quan đến Face ID.

Qualcomm đưa AI Agent lên smartphone

Qualcomm đang đưa AI Agent vào nền tảng smartphone với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6, hai nền tảng di động cao cấp được giới thiệu tại Snapdragon Summit 2026.

Các chip này được thiết kế để hỗ trợ những tác vụ AI có khả năng tự thu thập thông tin, thực hiện nhiệm vụ và hành động thay người dùng, thay vì chỉ trả lời yêu cầu như chatbot truyền thống.

Theo Don McGuire, Giám đốc marketing Qualcomm, 70% người tiêu dùng được khảo sát quan tâm đến AI Agent cá nhân nhờ khả năng tự thao tác công việc, trong khi 66% muốn có một môi trường đa thiết bị xoay quanh các tác nhân này.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 sử dụng tiến trình 2 nm, CPU Oryon, GPU Adreno được thiết kế lại và NPU Hexagon thế hệ mới.

AI Agent có thể quyết định tác vụ nào được xử lý ngay trên điện thoại và tác vụ nào cần sức mạnh từ cloud. Qualcomm đưa ví dụ một tác nhân có thể tổng hợp lịch trình trong ngày, gửi thông tin cho người dự họp và sắp xếp tài liệu liên quan.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cũng có khả năng xử lý mô hình MoE hơn 30 tỷ tham số.

Qualcomm hướng tới việc mở rộng AI Agent từ smartphone sang ô tô, thiết bị gia đình và thiết bị đeo, cho phép tác vụ được chuyển tiếp giữa nhiều thiết bị mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Người Việt chọn Facebook nhiều hơn mức toàn cầu

Facebook đang có tỷ lệ lựa chọn cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu trong mùa mua sắm cao điểm tại Việt Nam. Nghiên cứu về hành vi mua sắm dịp lễ hội do Meta phối hợp Ipsos thực hiện trên 18 thị trường cho thấy Tết Nguyên đán là dịp mua sắm quan trọng nhất tại Việt Nam, với 85% người tiêu dùng tham gia mua sắm. Tỷ lệ này là 66% vào Tết Dương lịch và 44% trong ngày hội 12.12.

Trong quá trình kết nối với doanh nghiệp, 61,2% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp mỗi ngày, còn 82,8% cho biết nhắn tin là phương thức ưu tiên.

85,6% cũng muốn nhận thông tin phù hợp về sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi; 80,8% đánh giá cao khả năng trợ lý AI đưa ra đề xuất phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, 70,2% cho biết nhận quá nhiều tin nhắn từ doanh nghiệp.

Trong các giai đoạn mua sắm cao điểm, 63% người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và 58% lựa chọn Facebook Messenger, cao hơn mức trung bình toàn cầu tương ứng 33% và 30%.

Meta cho biết hiện có 9 triệu doanh nghiệp nhỏ sử dụng ít nhất một công cụ sáng tạo quảng cáo ứng dụng AI của hãng. Riêng Meta Business Agent đã được hơn một triệu doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng mỗi tuần trên Messenger và WhatsApp để hỗ trợ khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy giao dịch.