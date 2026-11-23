Google hợp tác Blue Origin đưa máy chủ AI lên vũ trụ

Google đã ký thỏa thuận hợp tác với Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập, nhằm đưa các cụm máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) lên không gian vào đầu năm 2029. Dự án mang tên Suncatcher hướng tới xây dựng các trung tâm dữ liệu vệ tinh, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời trên quỹ đạo.

Theo kế hoạch, mỗi vệ tinh sẽ có năng lực tính toán tương đương một giá đỡ trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn, tích hợp chip Tensor Processing Unit (TPU) do Google phát triển cùng hệ thống máy chủ chuyên dụng. Các thiết bị sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy hạng nặng New Glenn của Blue Origin.

Dự án được kỳ vọng giải quyết áp lực tiêu thụ điện, diện tích đất và nhu cầu làm mát ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

Tuy nhiên, Google vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về tản nhiệt, bức xạ vũ trụ và chi phí phóng. Một thử nghiệm vệ tinh máy chủ AI hồi tháng 10 chỉ đạt thời gian vận hành tối đa 15 phút mỗi lần.

Tham vọng này cũng đặt Google vào cuộc cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk và các startup như Starcloud trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng AI ngoài Trái Đất.

Nhiều cơ quan chính phủ Mỹ trở thành mục tiêu tấn công mạng

Ngày 20/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) được xác nhận là những cơ quan chính phủ mới nhất bị tấn công mạng. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai FBI trở thành mục tiêu trong vài tháng qua.

Lần này, tin tặc nhắm vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) thuộc FBI, hệ thống được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương sử dụng để chia sẻ dữ liệu, bao gồm lệnh bắt giữ và thông tin người mất tích. Tổng thống Donald Trump sau đó xác nhận vụ việc trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Vụ xâm nhập Bộ Nông nghiệp Mỹ được NBC đưa tin đầu tiên. Phạm vi bị ảnh hưởng được xác định đến thời điểm hiện tại là cơ sở dữ liệu thanh toán. Tuy nhiên, các cựu quan chức cảnh báo hệ thống này có thể trở thành cửa ngõ dẫn đến những dữ liệu nhạy cảm hơn, trong đó có thông tin về an toàn thực phẩm và nghiên cứu dịch bệnh lây truyền từ động vật.

Trước đó, cuối tháng 9, một vụ xâm nhập FBI làm lộ hồ sơ cá nhân của nhân viên và ứng viên tuyển dụng. Đến tháng 10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng bị tấn công, khiến hồ sơ của 40.000 nhân viên bị lộ. Giám đốc An ninh mạng quốc gia tại Nhà Trắng Sean Cairncross đã từ chức trong tuần diễn ra các sự cố này.

Bàn chải đánh răng không pin loại bỏ hơn 99% mảng bám

Các nhà khoa học tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phát triển loại bàn chải đánh răng không cần pin, có khả năng tự tạo điện từ chuyển động chải răng để tiêu diệt vi khuẩn và hạn chế mảng bám. Thiết bị sử dụng các sợi lông làm từ polyvinylidene fluoride (PVDF), vật liệu có đặc tính áp điện.

Khi các sợi lông uốn cong và trở lại hình dạng ban đầu trong quá trình đánh răng, chúng tạo ra điện tích. Nguồn điện này tương tác với nước bọt, kích hoạt phản ứng tạo ra các loại oxy phản ứng (ROS), có khả năng phá hủy màng tế bào vi khuẩn. Điện thế trên bề mặt bàn chải cũng tạo hiệu ứng tĩnh điện, hạn chế vi khuẩn bám vào sợi lông.

Trong thử nghiệm, sợi PVDF tiêu diệt 52,8% vi khuẩn Streptococcus mutans và vô hiệu hóa 78,2% Porphyromonas gingivalis, cao hơn đáng kể so với sợi nylon thông thường. Đặc biệt, bàn chải có thể loại bỏ hơn 99% màng sinh học trên men răng bò sau 3 phút, trong khi bàn chải nylon đạt khoảng 80%.

Thử nghiệm lâm sàng kéo dài 3 tháng trên 115 người trưởng thành cũng ghi nhận mức giảm mảng bám, viêm nướu và chảy máu chân răng tốt hơn ở nhóm sử dụng bàn chải PVDF.

Dù vậy, công nghệ này vẫn cần được đánh giá thêm về hiệu quả trong điều kiện sử dụng thực tế, độ bền lâu dài và chi phí sản xuất trước khi thương mại hóa.