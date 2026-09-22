Công nghệ 22/9: iPhone 20 Pro có thể dùng thiết kế toàn kính

iPhone 20 Pro có thể sở hữu thiết kế toàn kính

Apple được cho là đang chuẩn bị một thay đổi lớn về thiết kế iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm vào năm tới. Thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max có thể được trang bị màn hình lớn hơn các mẫu hiện nay.

Cụ thể, Digital Chat Station cho biết iPhone 20 Pro có màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max đạt 6,96 inch. Để so sánh, màn hình thực tế của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lần lượt là 6,27 và 6,86 inch, dù Apple làm tròn thông số công bố thành 6,3 và 6,9 inch.

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là những mẫu iPhone có màn hình ngoài lớn nhất từ trước đến nay, ngoại trừ màn hình 7,6 inch bên trong của iPhone Duo dự kiến ra mắt.

Một số thông tin khác cho rằng Apple đang thử nghiệm màn hình cong ở cả bốn cạnh, thiết kế gần như không viền, màn hình đục lỗ và Dynamic Island nhỏ hơn.

Bloomberg từng đưa tin mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sử dụng kính ở cả mặt trước lẫn mặt sau, với phần kính uốn cong vào các cạnh và một khung kim loại ở giữa.

Jev AI: Mô hình AI chuyên xử lý các quyết định nhanh

Jev AI của TypeSafe AI đang được chú ý với cách tiếp cận khác các mô hình AI thường dùng để viết văn bản hoặc code. Mô hình này được thiết kế cho những quyết định nhỏ nhưng quan trọng bên trong hệ thống, đặc biệt là các AI Agent, với thời gian phản hồi tính bằng mili-giây.

Thay vì tạo ra một đoạn văn dài để giải thích, Jev trả trực tiếp các con số mà code có thể sử dụng. Chẳng hạn, với một yêu cầu xử lý khiếu nại, hệ thống có thể trả về mức độ khẩn cấp 92% và xác suất chuyển cho đội kỹ thuật 87%.

Jev cũng lượng hóa mức độ chắc chắn của lựa chọn, giúp hệ thống xác định khi nào có thể tự động xử lý, khi nào cần gọi mô hình lớn hơn hoặc chuyển cho con người.

TypeSafe AI huấn luyện Jev bằng phương pháp học tăng cường cho các quyết định đã hiệu chuẩn. Tuy nhiên, việc mô hình không tạo ra nội dung ngoài những lựa chọn được quy định không đồng nghĩa với khả năng phán đoán luôn chính xác.

Jev có thể đứng giữa các thành phần của AI Agent để kiểm tra lệnh, chặn thao tác nguy hiểm hoặc phân luồng yêu cầu đến mô hình phù hợp. TypeSafe cho biết Jev có độ trễ khoảng 70-500 mili-giây, giá đầu vào khoảng 0,042 USD/triệu token và miễn phí đầu ra.

Mô hình được tuyên bố có thể nhanh hơn tới 200 lần và tiết kiệm tới 400 lần chi phí so với quy trình LLM tương đương.

CXMT sản xuất hàng loạt DRAM thế hệ 5

ChangXin Memory Technologies (CXMT) cho biết đã xây dựng nền tảng công nghệ thế hệ thứ năm để sản xuất DRAM, mang tên G5, đồng thời giới thiệu hai mẫu LPDDR5X 24 gigabit được sản xuất trên nền tảng này.

CXMT cho biết G5 giúp bố trí các cấu trúc lưu trữ dữ liệu gần nhau hơn, qua đó tăng mật độ bộ nhớ và số chip có thể tạo ra trên mỗi tấm silicon.

Số chip sản xuất trên mỗi wafer được cho là tăng ít nhất 50% so với thế hệ trước, trong khi vẫn duy trì hiệu quả năng lượng và kiểm soát chi phí.

Công ty cho biết đã đạt ngưỡng 11,95 nm bằng công nghệ “phơi sáng bốn lớp” tự phát triển, trong khi các nhà sản xuất DRAM hàng đầu như Samsung và SK Hynix sử dụng công nghệ xử lý 10 nm.

Hai mẫu LPDDR5X 24 gigabit hướng đến điện thoại và thiết bị điện tử tiêu dùng. Nubia NaviX Ultra đã tích hợp DRAM LPDDR5X, trong khi Xiaomi và Transsion cũng nằm trong nhóm khách hàng chuẩn bị sử dụng dòng bộ nhớ này.

CXMT thành lập năm 2016 tại Hợp Phì, hiện là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới. Trong quý II/2026, công ty chiếm 9,5% doanh thu DRAM toàn cầu, tăng từ 7,6% quý trước. Samsung, SK Hynix và Micron lần lượt chiếm 39,4%, 24,9% và 23,3%.

CXMT gần đây cũng cho biết đã phát triển LPDDR6 và bộ nhớ băng thông cao HBM3E. Các bước tiến này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn nước ngoài và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ từ năm 2022.

Một tài liệu được nhật báo NoCut News của Hàn Quốc đề cập cho rằng CXMT từng lên kế hoạch tiếp cận công nghệ và nhân lực từ Samsung để đẩy nhanh sản xuất DRAM.