iPhone Air 2 lộ camera kép, iPhone 18 giữ thiết kế cũ

Các mô hình mẫu mới của iPhone Air 2 và iPhone 18 vừa xuất hiện, hé lộ những thay đổi trong cách bố trí camera trên hai mẫu điện thoại Apple dự kiến ra mắt năm 2027.

Đáng chú ý, iPhone Air 2 được cho là chuyển từ camera đơn sang hệ thống camera kép. Hai ống kính đặt nằm ngang ở bên trái cụm camera lồi, trong khi micro và đèn flash nằm phía đối diện. Cụm camera vẫn kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng.

Với iPhone 18 tiêu chuẩn, hai ống kính được xếp dọc trong cụm camera nhỏ hơn, có hình dạng giống viên thuốc, tương tự thiết kế trên iPhone 17.

Các mô hình mẫu là bản sao không có chức năng, thường được sản xuất dựa trên dữ liệu thiết kế rò rỉ để các hãng phụ kiện phát triển ốp lưng.

Ngoài camera góc siêu rộng 48MP được dự đoán bổ sung cho iPhone Air 2, máy có thể sử dụng chip A20 Pro, RAM 12GB và màn hình 6,5 inch. iPhone 18 được dự kiến trang bị chip A20. Cả hai có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3/2027 cùng iPhone 18e.

Xiaomi 18 Max có thể dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin hơn 8.000 mAh

Xiaomi 18 Max đang thu hút sự chú ý với những thông tin rò rỉ về cấu hình, trong đó đáng chú ý là chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và viên pin dung lượng vượt 8.000 mAh.

Leaker Digital Chat Station tiết lộ một nhà sản xuất đang phát triển smartphone flagship màn hình lớn, sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, cảm biến camera kích thước lớn và thiết kế tối giản.

Trang công nghệ Trung Quốc MyDrivers nhận định thiết bị này nhiều khả năng là Xiaomi 18 Max. Tuy nhiên, Xiaomi chưa xác nhận thông tin.

Nếu xuất hiện, Xiaomi 18 Max sẽ là phiên bản kế nhiệm Xiaomi 17 Max. Mẫu máy tiền nhiệm sở hữu màn hình 6,9 inch, pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera chính 200 MP tinh chỉnh bởi Leica. Khi ra mắt tại Trung Quốc, Xiaomi 17 Max có giá khởi điểm 4.799 nhân dân tệ (khoảng 18,57 triệu đồng).

Xiaomi 18 Max được kỳ vọng nâng cấp hiệu năng và khả năng chụp ảnh, đồng thời duy trì thiết kế tối giản. Máy có thể sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn, tương tự Xiaomi 18 Pro, thay vì phiên bản Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên Pro Max.

Sản phẩm dự kiến nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và Pro Max trong danh mục của Xiaomi.

HONOR đưa hai máy tính bảng mới về Việt Nam

HONOR vừa giới thiệu hai mẫu máy tính bảng HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max tại Việt Nam, hướng đến các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc.

HONOR Pad X7b sở hữu màn hình LCD 9,7 inch độ phân giải 2K, chip Qualcomm Snapdragon 685, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB. Máy có pin 8.000 mAh, cho thời gian xem video ngoại tuyến đến 16 giờ, thân máy dày 8,48mm và nặng 449g.

Trong khi đó, HONOR Pad X9b Max có màn hình 13 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 700 nits và pin 10.100 mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 45W, bộ nhớ trong 256GB, RAM mở rộng lên mức tương đương 18GB, thân máy dày 6,72mm và nặng 618g.

Cả hai tích hợp không gian HONOR Kids và hệ thống bảo vệ mắt 6 lớp. Sản phẩm lên kệ từ ngày 20/11/2026. HONOR Pad X7b có giá 6,49 triệu đồng, HONOR Pad X9b Max giá 12,99 triệu đồng.