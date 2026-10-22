Công nghệ 22/10: Honor WIN RT 2 có pin 12.070 mAh, Anthropic lỗ kỷ lục

Honor WIN RT 2 ra mắt

Mẫu smartphone hướng đến nhóm người dùng chơi game, sở hữu nhiều thông số đáng chú ý về màn hình và hiệu năng.

Thiết bị sử dụng màn hình OLED 6,89 inch, độ phân giải 2K+, tần số quét 185Hz và độ sáng tối đa 10.000 nit. Màn hình có viền mỏng 0,93mm, hỗ trợ làm mờ PWM 5.920Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 5.000Hz. Độ trễ thao tác chạm đạt 21ms ở tốc độ khung hình tối đa trong một số game FPS.

Hệ thống camera gồm cảm biến chính Samsung HP5 200MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera trước 50MP. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ UFS 4.1. Theo công bố, hai quạt giúp cải thiện hiệu suất tản nhiệt 150% và tăng hiệu quả lưu thông luồng khí 229%.

Honor WIN RT 2 có các phiên bản RAM 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ 256GB hoặc 512GB. Giá bán khởi điểm là 4.199 nhân dân tệ (khoảng 16,25 triệu đồng).

Anthropic lỗ ròng 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026

Anthropic ghi nhận khoản lỗ ròng 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng mạnh so với mức 13 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Phần lớn khoản lỗ đến từ chi phí kế toán 72 tỷ USD, phản ánh mức tăng giá trị hợp lý ước tính của các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, thay vì tiền mặt chi cho hoạt động thường nhật.

Công ty có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 11. Sau khi các số liệu tài chính được hé lộ, một số nhà đầu tư cân nhắc định giá doanh nghiệp khoảng 1.500 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm, Anthropic đã chi gần 9 tỷ USD cho năng lực tính toán và hạ tầng, tăng từ 2,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng cam kết chi tối thiểu 518 tỷ USD trong 10 năm cho dịch vụ đám mây, năng lực điện toán và cơ sở hạ tầng.

Doanh thu quý III đạt 16,8 tỷ USD, tăng 45% so với quý trước, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại khiến một số nhà đầu tư thất vọng. Diễn biến IPO của Anthropic có thể tác động đến tâm lý thị trường AI, trong bối cảnh giới đầu tư xem xét kỹ hiệu quả của các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực này.

Google Chrome bổ sung cảnh báo website đáng ngờ

Google đang triển khai cơ chế cảnh báo mới trên Chrome nhằm nhận diện các website có dấu hiệu lừa đảo ngay cả khi hệ thống Safe Browsing chưa đủ dữ liệu để xác định chúng là trang nguy hiểm.

Tính năng này được tích hợp vào chế độ Enhanced Protection, bổ sung một cấp cảnh báo bên dưới nhóm website đã được xác định có hành vi độc hại.

Thay vì hiển thị màn hình đỏ toàn trang như cảnh báo nguy hiểm hiện hành, Chrome sẽ sử dụng thông báo riêng với màu sắc, biểu tượng và nội dung khác biệt để báo hiệu những website đáng ngờ.

Cách tiếp cận này hướng đến việc giúp người dùng nhận biết rủi ro sớm hơn, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người chưa quen với thủ đoạn giả mạo trực tuyến.

Google đồng thời nâng cấp Enhanced Protection bằng cách chuyển từ mô hình Gemini chạy cục bộ sang phiên bản mạnh hơn trên máy chủ. Hệ thống có thể đánh giá thương hiệu mà website tuyên bố đại diện, mục đích thể hiện và khả năng lừa đảo, sau đó kết hợp với độ uy tín của tên miền cùng các tín hiệu bảo mật khác.

Chrome cũng bổ sung biện pháp đối phó với ClickFix - thủ thuật dụ người dùng sao chép và thực thi câu lệnh độc hại. Khi phát hiện câu lệnh đáng ngờ, Safe Browsing sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo bổ sung nếu xác định nội dung nguy hiểm.